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محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر إلهي لـ روجينا الحلقة الأخيرة .. مصير مفاجئ لشخصيات العمل

مسلسل سر إلهي
مسلسل سر إلهي

"دراما تحبس الأنفاس" هذا ما شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل سر إلهي  بطولة النجمة روجينا، وتأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، هذا ما شهدت الحلقة الـ15 والأخيرة من المسلسل، والتي كان عنوانها كل نفس ما كسبت رهينة، وعدل ربنا فوق الجميع، وحرص صناع العمل على جعل نهاية كل الشخصيات نهاية طبيعية لما فعلوه.

مسلسل سر إلهي تفاصيل أحداث الحلقة 15 الأخيرة

وجدل كبير شهدته أحداث الحلقة الأخيرة حول نهاية شخصيات العمل، فنهاية شخصية نصرة (روجينا) بتنازلها عن ثلثي ثروتها كما يقول الشرع والدين، وأعطت لبدر بن هارون(محمود حجازي) ثروته، والتي كانت نهايته وفاته نتيجة جرعة زائدة من المخدرات، والطمع في الذهب كانت نهاية شخصية رحمة (نهى عابدين)، التي قتلت شقيقها شريف (يوسف الأسدي) بسبب الذهب، ودخلت السجن بعد وفاته، كما خسر سعد (محمد ثروت) كل ماله من اجل خروجة من السجن، وذهب للمقابر يجلس بجوار ابنته سلمي، كما استولت نصرة (روجينا) على نصيب نهي (رشا مهدي) في معرض السيارات، والقبض على سراج (مراد مكرم) بسبب أعماله الغير مشروعة، ودخول شاهنياز (مي سليم) السجن بسبب قتل عزيز الرفاعي (أحمد سلامة)، وعودة حلا (مي أشرف زكي) إلي والدتها الحقيقية نبيلة (دينا)، وورث كل ثروة هارون (أحمد بدير).

مسلسل سر إلهي.. ملخص أحداث الحلقة 14

مسلسل سر إلهي.. ملخص أحداث الحلقة 14: هل نصرة ضحية أم مظلومة؟

مسلسل سر إلهي أحداث الحلقة الأخيرة 

 

بدأت أحداث الـ15 والأخيرة من المسلسل، بانتقام "نصرة" من الكثيرين في الحلقة الأخيرة، وشهدت الحلقة مشهد انتقامها من "نهي" صديقتها التي خانتها وقامت بالزواج من زوجها سعد، وسرعان ما كشفت لها خطتها التي سيطرت فيها على معرض السيارات بالكامل بعد ان تنازل لها سعد عن حقه في الملكية من أجل تنازلها عن القضية التي سجنته.

وشهدت الحلقة الأخيرة من المسلسل، أول مواجهة بين شاهيناز هارون مع حلا، بعد علم الأخيرة بحقيقة والدتها التي تم سجنها منذ سنوات ظلمًا، وذهبت شاهيناز في الحلقة إلى منزل حلا الجديد مع والدتها لتطلب منها السماح لتفاجأ بعدم غفرانها.

كما قامت نصرة (روجينا) بزيارة شاهيناز هارون (مي سليم) في السجن للسخرية منها كما فعلت معها لحظة سجنها في أولى حلقات المسلسل، وسرعان ما كشفت لها عن من قام بالإبلاغ عنها وأن شقيقها هو السبب وراء تسليم فيديو قتلها للمحامي عزيز للنيابة.

شهدت أحداث الحلقة الـ15، مفاجأة صادمة بعد أن قامت رحمة (نهى عابدين) بقتل شقيقها شريف (يوسف الأسدي)، على اثر خلافهما بسرقة الذهب الذي كان متواجداً داخل منزل نصرة (روجينا)، وسرعان ما تدخلت نصرة في نفس اللحظة لتحاول إنقاذه بدون فائدة.

كما انصاغت نصرة (روجينا) لحكم ربنا في الشرع الوين بخصوص الميراث ، وتنازل "نصرة" عن غالبية أموالها لصالح دار الأيتام والمسنين، بعد تأكدها من عدم صحة أموالها التي استولت عليها من رجل الأعمال هارون، وسرعان ما قامت نصرة بالتنازل عن الأموال.

مسلسل سر إلهي.. ملخص أحداث الحلقة 14

مسلسل سر إلهي.. ملخص أحداث الحلقة 14: هل نصرة ضحية أم مظلومة؟

 

كما شهدت الحلقة الأخيرة مشهدًا جمع كلاً من نصرة (روجينا، وبدر (محمود حجازي) الذي تنازلت له عن كمية كبيرة من الذهب، وسرعان ما أخذ الذهب إلى منزله ليحتفل بجرعة كبيرة من المخدرات التي أودت بحياته على الفور.

كما كشفت الحلقة الكثير من المفاجآت والصدمات، وسرعان ما انتقمت نصرة من شاهيناز هارون وسراج وبدر هارون، وهو ما أعطي بالتبعية الورث والذهب الى "حلا" لتذهب الى دار الإفتاء للتشاور حول أحقيتها في الحصول على الذهب ام لا، ليفاجئها دار الإفتاء بعدم احقيتها بالحصول على الذهب، وهو ما فعلت عكسه بعد ذلك قامت بالاستيلاء على الذهب في إشارة الى استمرارها بالسير على خطي نصرة.

وانتهت أحداث الحلقة الأخيرة بعودة نصرة(روجينا) إلي طبيعتها وانشاء دار المسنين ورعايتهم كما كانت بدايتها، لتعود نصرة إلي حياتها الطبيعة من جديد في مساعدة الغير.

أبطال مسلسل سر إلهي 

مسلسل سر إلهي، بطولة النجمة روجينا، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين.
مسلسل "سر إلهي"، ينتمي لنوعية المسلسلات ذات ال15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

 

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مسلسل سر إلهي.. موعد عرض الحلقة الـ15 "الأخيرة"

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مسلسل سر إلهي الحلقة 14.. حبس محمد ثروت 4 أيام بتهمة السرقة

مسلسل سر إلهي تفاصيل أحداث الحلقة 15 الأخيرة
مسلسل سر إلهي تفاصيل أحداث الحلقة 15 الأخيرة
مسلسل سر إلهي تفاصيل أحداث الحلقة 15 الأخيرة
مسلسل سر إلهي تفاصيل أحداث الحلقة 15 الأخيرة
مسلسل سر إلهي تفاصيل أحداث الحلقة 15 الأخيرة
مسلسل سر إلهي تفاصيل أحداث الحلقة 15 الأخيرة
مسلسل سر إلهي تفاصيل أحداث الحلقة 15 الأخيرة
مسلسل سر إلهي تفاصيل أحداث الحلقة 15 الأخيرة
مسلسل سر إلهي تفاصيل أحداث الحلقة 15 الأخيرة
مسلسل سر إلهي تفاصيل أحداث الحلقة 15 الأخيرة
مسلسل سر إلهي تفاصيل أحداث الحلقة 15 الأخيرة
مسلسل سر إلهي تفاصيل أحداث الحلقة 15 الأخيرة

 

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