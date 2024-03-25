الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل سر إلهي.. موعد عرض الحلقة الـ15 "الأخيرة"

مسلسل سر الهي
مسلسل سر الهي

تشهد الحلقة الأخيرة من مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا مساء اليوم، العديد من الأحداث الشيقة والهامة خاصة بعد تصاعد وتيرة الأحداث خلال الحلقات الماضية بشكل مشوق ومثير وغير متوقع.

مواعيد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة الأخيرة 

مسلسل سر إلهي الحلقة 15 تعرض مساء اليوم حصريا على شاشة قناة CBC الفضائية في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بالإضافة إلى عرض المسلسل عبر منصة WATCH IT الرقمية.

قنوات عرض مسلسل سر إلهي الحلقة الحادية عشر

يعرض مسلسل سر إلهي الحلقة الحادية عشر خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC وقناة CBC دراما بالإضافة إلى عرض المسلسل عبر منصة WATCH IT الرقمية.

قصة مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي مليء بالتشويق والإثارة وترصد أحداث المسلسل قصة “نصرة” وتجسدها النجمة روجينا ولتي تواجه الحياة بمفردها بعدما غدر بها أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

ملخص أحداث مسلسل سر إلهى الحلقة 14

مسلسل سر إلهي الحلقة 14.. حبس محمد ثروت 4 أيام بتهمة السرقة

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يضم مجموعة كبير من نجوم الفن بجانب النجمة روجينا وهم كل من: 

أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

مسلسل سر إلهي من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز في ثالث تعاون له مع النجمة روجينا، وإنتاج شركة كودكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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