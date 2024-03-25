الإثنين 25 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل سر إلهي.. ملخص أحداث الحلقة 14: هل نصرة ضحية أم مظلومة؟

مسلسل سر الهي
مسلسل سر الهي

شهدت الحلقة 14 من مسلسل  سر إلهي بطولة النجمة روجينا، تصاعدا كبيرا في وتيرة الأحداث بشكل مثير واحتوت الحلقة على العديد من المشاهد المهمة التي جمعت كل أبطال العمل مع اقتراب انتهاء المسلسل وعرض الحلقة الأخيرة.

ملخص أحداث الحلقة ١٤ من مسلسل سر إلهى 

وكشفت الحلقة 14 من مسلسل سر إلهي أن مريم أشرف ذكي واجهت والديها بماضيهم وفضلت المعيشه مع والدتها الحقيقية وان كلا من “رحمة” التي تجسد دورها الفنانة نهى عابدين، وشقيقها “شريف” الذي يجسد دورها الفنان يوسف الأسدي إنهما من قاما بسرقة ذهب شقيقتهم “نصرة” التي تجسد دورها النجمة روجينا وذلك بعد أن اتهما فيها شقيقتهم الصغرى “رقية” التي تجسد دورها الفنانة رنا رئيس بأنها من قامت بسرقة الذهب بدلا منهما.

وضمن احداث مسلسل سر الهي الحلقة 14 ، تفاجأت مي سليم من رد زوجها نهى عابدين لعصمته وإذلالها، وقامت روچينا بمساومة محمود حجازي علي جلب الفيديو الخاص بقتل شقيقته لاحمد سلامه مقابل الذهب وجرعات الهيروين الذي يتعاطاه.

وكشفت دينا لمريم أشرف زكي أنها والدتها الحقيقية وأن والدها لفق لها قضية مخدرات ظلم. 

وانتهت الحلقة 14 من مسلسل سر إلهي حول مفاجأة كبيرة وهي عدم وجود “رقية” في الغرفة التي قامت “نصرة” بحبسها بداخلها لنرى خلال الحلقة الأخيرة من المسلسل، ماذا ستكون نهاية الظلم، ونهاية كل شخصيات العمل، وهل نصرة ضحية أم مظلومة؟

موعد عرض مسلسل سر إلهى الحلقة الأخيرة بطولة روجينا

مسلسل سر إلهي، بطولة النجمة روجينا، ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبدالعزيز، ويعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC في التوقيتات التالية: 

روجينا لـ"الدستور": محمد ثروت تالق في تجسيد شخصية "سعد" بمسلسل سر إلهي

أبرزها "سر إلهي" و"صيد العقارب".. حضور قوي لقضايا المرأة بدراما المتحدة في رمضان 2024

قناة CBC DRAMA

  • البث الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

قناة CBC

  • البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحًا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريًا على شاشة قناة CBC، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين وعدد آخر من نجوم الفن.

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