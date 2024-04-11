روجينا: توقعت نجاح مسلسل سر إلهي قبل عرضه

قالت الفنانة روجينا، إنها توقعت نجاح مسلسل سر إلهي قبل عرضه، مؤكدة أن نجاح الأغنية الدعائية للعمل كان مؤشرًا إيجابيًا للمسلسل، وهذا أسعد فريق العمل.

وأضافت "روجينا"، خلال استضافتها ببرنامج "عاصمة الفنون" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن نجاح أي عمل مثلما يسعدني يشعرني بمسؤولية أكبر.

وأشارت إلى أن الورق هو أهم عناصر نجاح أي عمل درامي بالتلفزيون، مضيفة بأن الشكل الخارجي لـ"ناصرة" بمسلسل سر إلهي احتاج لمجهود كبير، وأن مسلسلات الـ 15 حلقة، حالة مميزة بالدراما المصرية والعربية من جانب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ونوهت أنها لم تكرر دورًا واحدًا خلال مسيرتها الفنية بأكملها، مؤكدة أنها عملت على شخصية "ناصرة" بصدق وبالتالي صدقها الجمهور.