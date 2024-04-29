للجرام والأونصة.. سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 في الصاغة

زاد البحث عن سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي سواء في البورصة العالمية أوالأسواق المحلية وذلك مع الهبوط الذي يعاني منه سوق المعدن النفيس خلال الأيام الماضية، وذلك عقب هدوء الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

ننشر للقراء سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 وهو العيار الأكثر مبيعا في مصر والدول العربية بدون مصنعية أو رسوم دمغة وضريبة خلال محلات الصاغة المصرية والذي شهد تراجع أكثر من 160 جنيه خلال الأسبوع الماضي حيث جاءت الأسعار كما يلي:-

سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3531.5 جنيه.

الشراء 3508.5 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 11.5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3237.25 جنيه.

الشراء 3216.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 10.5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3090 جنيه.

الشراء 3070 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 10 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2648.5 جنيه.

الشراء 2631.5 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 8.5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2060 جنيه.

الشراء 2046.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 6.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 12 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1765.75 جنيه.

الشراء 1754.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1324.25 جنيه.

الشراء 1315.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.

سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 24720 جنيه.

الشراء 24560 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 80 نقطة.

سعر أونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 2337$.

الشراء 2336$.

بمعدل صعود وصل إلى 2 نقطة.

اقرأ أيضا

سعر الريال السعودي اليوم 29 أبريل 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة