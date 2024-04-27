بعد استقرار سعر الدولار.. متى تبدأ أسعار السلع في الانخفاض؟

شهدت الفترة الماضية ارتفاعًا غير مسبوقًا في أسعار السلع نتيجة الارتفاع الجنوني لـ سعر الدولار في السوق الموازي، وهو الأمر الذي تعاملت معه الحكومة بكل حسم واستخدمت كل أدواتها من أجل ضبط الأسواق وانخفاض الأسعار.

ومؤخرًا قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية أن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار، موضحا أن انخفاض الأسعار سيصل إلى 30%.

وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك حصر كامل للأسعار وانخفاضها، والاتجاه العام أن هناك انخفاض 27% للسلع العامة.

أسعار السلع الجديدة ونسب انخفاض الأسعار

خلال اجتماع مجلس الوزراء أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، البدء فى متابعة انخفاض أسعار السلع، مشيرا إلى اجتماع رئيس الوزراء مع أصحاب الشركات والمصنعين، كما تم الاتفاق على خفض الأسعار بنسب تتراوح بين 15 إلى 20% خلال يومين.

السلع الموجودة فى الأسواق أو التي كانت من قبل كانت تتراوح فى سعر السوق الموازية للصرف حوالي 72 دولارا، والآن وصل إلى حوالي 46 دولارا، مبينا أن الانخفاض الذي يصل إلى حوالي 40% فى سعر صرف الدولار سينعكس على أسعار السلع وستصل نسبة الانخفاض في السلع إلى 30%.

العديد من السلع انخفضت أسعارها في الوقت الحالي، أبرزها الفول والعدس بنسبة تصل إلى 24%، والأرز 18.8% والزيوت من 25% والمعكرونة والدقيق 15%، لافتا إلى أنه تم التوافق مع المنتجين على انخفاض الأسعار بشكل فوري.

بلغ المتوسط العام للانخفاض بالنسبة لسلعة السكر نحو 22.2%، و16.6% بالنسبة للأرز، و23.8% بالنسبة لزيت الطعام، و13.7%بالنسبة للمكرونة المعبأة ، و13.8% للجبن الأبيض، و11.3% فى اللبن المعبأ.

الأسعار تبدأ في الانخفاض

في سياق متصل قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إنه من المقرر أن تبدأ الأسعار في التراجع والانخفاض خلال الفترة المقبلة.

وأرجع النحاس أسباب بدء انخفاض الأسعار في الأسواق في حديثه مع "الدستور" إلى انتهاء دورة السلع التي تم شرائها بسعر صرف مرتفع، وتبدأ دورة أسعار جديدة مع انخفاض واستقرار سعر الصرف في البنوك وكذا السوق الموازي.

وأكد الخبير الاقتصادي، أنه مع انخفاض الأسواق فيجب وضع خطة رقابية لضبط وإحكام التسعير الجديدة على جميع المنتجين والتجار، وهذا ما تسعى الحكومة إلى فعله وتطبيقه وأيضًا تم الإشارة إليه في اجتماع مجلس الوزراء بأنه لا تهاون مع المخالفين.

ونوه الخبير الاقتصادي إلى أنه يجب على المواطنين أن يتابعوا الأسعار أولًا بأول وفي حال وجود مخالفات في الأسعار المعلنة عليهم الإبلاغ فورًا، وذلك مساعدةً وتسهيلًا على الحكومة في الوصول إلى المخالفين.

تطبيق رادار

ولمتابعة ورصد المخالفات، أطلقت الحكومة تطبيق رادار لاستقبال مشاركات المواطنين حول تطبيق الأسعار الجديدة، وهناك 21.6 ألف مستخدم قام بتنزيل التطبيق خلال الفترة 7-14 أبريل 2024، حيث يقوم المستخدم بتحديد الموقع والمتجر وسعر السلعة وإرفاق صورة للسعر وتحديد الموقع الجغرافي الذي تم الشراء منه.

يذكر أن الاتحاد العام للغرف التجارية أوضح أن السلع الأساسية وغيرها انخفضت بنسب تتراوح بين 15% إلى 35% هذه النسب يحددها نسبة المكون الأجنبي الموجود في السلعة.