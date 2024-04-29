الإثنين 29 أبريل 2024
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اقتصاد

تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر الآن 2024 بالجنيه المصري والدولار

الذهب
الذهب

تزايدت عمليات البحث حول سعر الذهب اليوم الاثنين 29 أبريل 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تحرير سعر الصرف ورغبة الكثيرين في شراء مشغولات ذهبية، حيث انخفض الذهب في بداية التعاملات، بعد آخر صعود سجله الأسبوع الماضي، إذ سجل عيار 21 الأكثر تداولًا انخفاض بقيمة 20 جنيه.

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للجرام والأونصة.. سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 في الصاغة

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

ونعرض للجمهور سعر الذهب اليوم  الاثنين 29 أبريل 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار والذي سجل اليوم الاثنين 29 أبريل 2024، حوالي 3503 جنيهات للبيع و3526 جنيها لعيار 24.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتداول سعر الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 21 عند نحو 3065 جنيها للبيع و3085 جنيه للشراء، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 2640 جنيها للبيع و2622.6 جنيها للشراء، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2053.25 جنيه للبيع 2040 للشراء  وسجل عيار الذهب 22 بنحو 3226.75 جنيه للبيع 3205.75 جنية للشراء. 

أسعار الذهب اليوم مصر

وخلال هذه الأيام فقد يختلف سعر تداول الذهب بالمصنعية في مصر من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وأيضًا من صاغة لأخرى حيث تتراوح ​​المصنعية بين 250 إلى 400 جنيه للجرام الواحد، لحساب سعر جرام عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة 200 أو 250 جنيها على السعر الأصلي اليوم مع إضافة دمغة للعيار تتراوح بين 70 إلى 90 جنيها حسب محل الصاغة والمكان الذي يباع فيه الذهب.

تراجع أسعار الذهب فى مصر بسبب انخفاض الدولار

تحديث لحظي.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بالجنيه

سعر الذهب بالدولار

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفوري العالمية انخفاض أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2327.09 دولار للأوقية 

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

سجل  الجنيه عيار 21 اليوم  الاثنين 29 ابريل في مصر نحو 3065 جنيها للبيع و3085 جنيه للشراء. 

سعر الذهب الجنيه المصري الشراء الدولار عيار 21 سعر الذهب اليوم

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