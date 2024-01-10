أسعار الفراخ البيضاء والساسو والبلدي اليوم الأربعاء 10-1-2024 في بورصة الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء في سوق الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 10-1-2024 تثير اهتمام الكثيرين، حيث تشغل الكتاكيت والبط مكانة بارزة لدي العديد من المواطنون في مختلف المحافظات، تعد هذه السلع من الضروريات في المنازل، حيث تلعب دورًا أساسيًا في توفير البروتين اللازم، وتشكل فرصة مهمة للنساء في إقامة مشاريع صغيرة للربح، يتزايد الاهتمام بالبحث عن تسعيرة الفراخ البيضاء وأحدث المستجدات في سوق الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 10 - 1- 2024

وتستعرض الدستور في تقريرها أسعار الفراخ البيضاء والساسو والبلدي اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن نحو 69 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المحال التجارية نحو 79 جنيهًا.

سعر الفراخ الساسو اليوم اليوم الأربعاء 10 - 1- 2024

بينما ارتفع سعر كيلو الفراخ الساسو، اليوم الأربعاء داخل بورصة الدواجن، ليسجل في بورصة الدواجن حوالي 75 جنيهًا، وتباع داخل المحال التجارية في القاهرة الكبرى نحو 85 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي اليوم اليوم الأربعاء 10 - 1- 2024

يتساءل عدد كبير من المواطنون عن أسعرا الدواجن البلدي، حيث أنها تحظ بشعبية وقد وصل متوسط سعر الدواجن البلدي بينما ستجل 90 جنيها في المزراعة، وتصل إلي المستهلك بـ 100 جنيها للكيلو، أما عن أسعار أمهات الدواجن اليوم بلغت 60 جنيهًا للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 67 جنيهًا.

أسعار أجزاء الدواجن اليوم الأربعاء 10-1-2024

سعر كيلو البانيه اليوم وصل 150 جنيهًا في بعض المحلات، على حسب المنطقة.

سعر كيلو الأوراك سيتراوح ما بين 65 و70 جنيهًا للكيلو، في المحلات التجارية.

سعر الكبد والقوانص سيتراوح سعرها وصل بين 70 و80 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية.

سعر الأجنحة يتراوح سعرها ما بين 45 و60 جنيهًا في المحلات التجارية.