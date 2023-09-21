الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

التعاملات الصباحية|أسعار الفراخ اليوم الخميس في بورصة الدواجن

دواجن
دواجن

تصدرت أسعار الدواجن ترند منصات التواصل الاجتماعي بعد الزيادة الملحوظة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث ارتفعت الأسعار عدة جنيهات في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس 21 سبتمبر في بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 

وتقدم الـ"الدستور" للمهتمين بمعرفة أسعار الدواجن قائمة أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس 21 سبتمبر.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 

ارتفعت سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الخميس 21 سبتمبر في المزراعة  لتصل إلى 70 جنيها، وتصل إلى المستهلك من خلال الأسواق الشعبية بـ78 جنيها للكيلو.

وتراجع سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الخميس 21 سبتمبر في المزراعة ليسجل 91 جنيها، تصل إلى المستهلك من خلال الأسواق الشعبية بـ 100 جنيه للكيلو.

كما بلغت أسعار الفراخ البلدي اليوم الخميس 21 سبتمبر في المزراعة 112 جنيها تصل للمستهلك بـ120 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار الفراخ الأمهات اليوم الخميس 21 سبتمبر في المزراعة 65 جنيها تصل للمستهلك بـ70 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم أبيض بياض أرضي اليوم الخميس 21 سبتمبر في المزراعة 53 جنيها تصل إلى المستهلك بـ57 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم أبيض بياض سلك اليوم الخميس 21 سبتمبر في المزراعة 50 جنيها، تصل إلى المستهلك بـ55 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم أحمر بياض أرضي اليوم الخميس 21 سبتمبر في المزراعة 58 جنيها، تصل للمستهلك بـ64 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم أحمر بياض سلك اليوم الخميس 21 سبتمبر في المزراعة 54 جنيها، وتصل إلى المستهلك بـ64 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 21-9-2023 فى مصر

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أسعار البانيه والأوراك اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 

سجل سعر كيلو أوراك الفراخ في المحلات التجارية اليوم الخميس 21 سبتمبر في المزراعة 85 جنيهًا للكيلو الواحد.

 سعركيلو الدبابيس في المحلات التجارية اليوم الخميس 21 سبتمبر في المزراعة 95 جنيهًا للكيلو الواحد.

 سعركيلوالأجنحة  في المحلات التجارية اليوم الخميس 21 سبتمبر في المزراعة 55 جنيهًا للكيلو الواحد.

 سعركيلو البانيه اليوم في المحلات التجارية اليوم الخميس 21 سبتمبر في المزراعة 155 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار البط اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 

سجلت أسعار لحم بط فرنساوي اليوم الخميس 21 سبتمبر في المزراعة 55 جنيها، والتي تصل إلى المستهلك بـ 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط مسكوفي اليوم الخميس 21 سبتمبر في المزراعة 90 جنيها، والتي تصل إلىى المستهلك بـ95 جنيها للكيلو.

كما بلغت أسعار لحم بط مولار اليوم الخميس 21 سبتمبر في المزراعة 60 جنيه، تصل إلى المستهلك بـ65 جنيها للكيلو.

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