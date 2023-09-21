أسعار الدواجن اليوم الخميس 21-9-2023 فى مصر

واصلت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الخميس ارتفاعها، حيث سجل سعر الدواجن البيضاء 68 جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية واقترب سعرها من 80 جنيه للكيلو عند بعض التجار ويختلف سعرها من تاجر لآخر.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الخميس 21-9-2023 في مصر

سعر الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء : 68 جنيه .

سعرالدواجن الساسو :90 جنيه .

سعر الدواجن امهات بيضاء : 65 جنيه .

سعر الفراخ البلدي : 112 جنيه .

تستمر أسعار الدواجن في الارتفاع رغم تراجع أسعار الأعلاف، وأرجع نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ثروت الزيني ارتفاع الأسعار لزيادة الإقبال على شراء الدواجن والبيض مع تراجع المعروض .

وتراجعت الكميات المعروضة من الدواجن مع خروج حوالي 40% من مربي الدواجن من منظومة التربية العام الماضي بالتزامن مع أزمة نقص الأعلاف بالأسواق والتي أعدم عدد كبير من المربين الكتاكيت لعدم توافر الأعلاف، مما دفع الحكومة إلى إجراء عدد كبير من الافراجات الجمركية .

سعر الكتاكيت اليوم

كتكوت ابيض 23 جنيه

كتكوت أبيض قطعان : 22.25 جنيه

كتكوت الأبيض التسمين: 22.50 جنيه.

كتكوت ساسو 17جنيه

كتكوت الساسو التسمين: 20 جنيه.

كتكوت ساسو بيور: 18.50 جنيه

كتكوت البلدي التسمين: 16 جنيه.

كتكوت أبيض شركات: 27.50 جنيه

كتكوت بلدي: 11 جنيه

كتكوت هجين : 14 جنيه

سعر البيض اليوم

وسجلت أسعار كرتونة البيض ارتفاع منذ عدة أسابيع رغم استمرار تراجع أسعار الأعلاف والذي أرجعه العاملون في الصناعة إلى الإقبال على شراء البيض رغم محدودية العرض، وجاء سعر البيض في المزرعة ويرتفع ثمنها عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك وجاء كالتالي: