الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 فى مصر

الدواجن
الدواجن

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 فى مصر محور اهتمام الملايين من ربات البيوت الراغبات في وضع ميزانية شراء شهرية لمتطلبات المنزل تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية للمستهلكين.


أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 20 سبتمبر 2023

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 فى مصر في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء يوميا في مختلف المجالات ويتهم بها قطاع عريض من المواطنين وإليكم أسعار الدواجن بالتفصيل من محلات بيع الطيور الشعبية:-

 

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء من المزارع للتجار نحو 66 جنيه وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 78 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

 

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو من المزارع للتجار نحو 85 جنيه وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 92 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

 

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي من المزارع للتجار نحو 100 جنيه وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 112 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 19-9-2023

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات من المزارع للتجار نحو 60 جنيه وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 65 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

 

سجل سعر كيلو البط الفرنساوي من المزارع للتجار نحو 50 جنيه وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 55 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

 

سجل سعر كيلو البط المسكوفي من المزارع للتجار نحو 80 جنيه وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 90 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

 

سجل سعر كيلو البط المولارد من المزارع للتجار نحو 50 جنيه وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية بنحو 60 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

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محلل اقتصادى: من المتوقع أن يلتزم الفيدرالى الأمريكى بمبدأ تثبيت سعر الفائدة الفترة المقبلة

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أسعار الفضة النقية اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن

 

أسعار الكتاكيت في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل سعر كتكوت بط فرنساوي عمر يوم نحو 24.5 جنيه.

سجل سعر كتكوت بط مسكوفي عمر يوم نحو 40 جنيه.

سجل سعر كتكوت بط مولارد عمر يوم نحو 36 جنيه.

سجل سعر كتكوت أبيض قطعان عمر يوم نحو 22 جنيه.

سجل سعر كتكوت ساسو عمر يوم نحو 15 جنيه.

سجل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم نحو 9.5 جنيه.

سجل سعر كتكوت هجين عمر يوم نحو 12 جنيه.

سجل سعر كتكوت روزي بيور عمر يوم نحو 15 جنيه.


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