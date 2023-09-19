الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

مع اقتراب موعد سفر المواطنين للخارج يسعى الكثير منهم منذ الدقائق الأولى معرفة سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث شهد سعر الدولار اليوم في مقابل الجنيه المصري ببداية التعاملات البنكية حالة من الاستقرار في الشراء والبيع، في البنوك العربية والمصرية والبنوك الأجنبية وفي البنوك الإسلامية المختلفة، ووصل متوسط أسعار الصرف إلى مبلغ 30.84 جنيه للشراء، وقيمة 30.93 جنيه للبيع، طبقا للتقرير الأخير الصادر من خلال البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية

و يقدم «الدستور» أسعار عملة أمريكا وتكون من خلال التقرير اليومي في السطور التالية، طبقا لشاشات التداول وفي المواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

أسعار الدولار اليوم  

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في بنك الإسكندرية
 

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.


سعر العملة الخضراء اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في بنك مصر
 

قدر سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.


سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر
 

حقق سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.


سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في البنك الأهلي المصري


وسعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

 

سعر عملة أمريكا اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في البنك المصري الخليجي


عرض سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.


سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.


سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.


سعر العملة الأمريكية اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في بنك بلوم
 

أما سعر الدولار في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

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سعر الدولار ببنك سايب اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر
 

شهد سعر الدولار في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر في بنك أبو ظبي التجاري
 

طرح سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

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