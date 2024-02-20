شعبة الدواجن تطالب "الوزراء" باستيراد 150 ألف طن قبل رمضان

قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن الغرفة أعدت طلبًا رسميًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باستيراد كميات من الدواجن المجمدة من الخارج، مشيرًا إلى أن تلك الكميات يجب أن تدخل من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعدم وجود أي علاقة للتجار بها حتى تصل إلى المستهلك بالسعر الأساسي بعد وجود إضافة هامش ربح.

وأوضح "السيد" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الكميات التي نطالب أن تدخل خلال شهر رمضان المبارك تتراوح ما بين 120و150 ألف طن من الدواجن المجمدة، مشيرًا إلى أن مصر لديها اكتفاء من الدواجن، ولكن الاستيراد الذي يتم خلال رمضان هو مطالب بإيجاد سلعة أساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث إنه يبلغ سعر الفرخة الكاملة 100 جنيه، ما يعادل سعر كيلو من الدواجن المحلي.

وأشار إلى تطبيق القانون قبل دخول أي كميات من الدواجن إلى السوق المحلية، حيث يجب أن يتم أخذ عينات ويتم تحليلها في الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة، ومعمل صحة الحيوان، كما أنها تمر أيضًا على الواردات والصادرات، لمعرفة صحة الدواجن.

وأضاف "السيد" أن استهلاك المواطنين به تراجع، حيث إن تلك الكمية سوف تغطي السوق المحلية بشكل كامل، مشيرًا إلى أن استهلاك المواطن يزيد خلال شهر رمضان بنسبة 25%.

وأكد أن السبب في ارتفاع أسعار الدواجن هو ارتفاع أسعار الأعلاف خلال الفترة الحالية، حيث إن الأعلاف مرتبطة بالسعر العالمي، بالإضافة إلى أن مصر تستورد الأعلاف بنسبة 85% من الخارج، كما أن دورات الشتاء يكون بها ارتفاع في أسعار التكلفة نتيجة للتدفئة والأمصال.