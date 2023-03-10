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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع جديد لعيار21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر 10-3-2023

الذهب
الذهب

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الجمعة، فسجل الدهب عيار ٢١ ارتفاع جديد حيث وصل الي ١٨٦٩ جنيها، مرتفعًا بنحو ١٠ جنيهات عن جلسة أمس الخميس، مع ارتفاع أسعار الذهب العالمي، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر 10-3-2023.

 

سعر الدهب اليوم 

ارتفع الذهب عيار 24 مسجلًا  2,126 جنيه مرتفعًا 11.5 جنيه.

صعد الذهب عيار 22 إلى 1,949 جنيه ، مرتفعًا بنحو 10.5 جنيه.

ارتفع الدهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات، ووصل إلى 1,860 جنيه .

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صعد الدهب عيار 18 مسجلًا 1,594 جنيه مرتفعًا بنحو 8.5 جنيه.

الذهب عيار 14 سجل 1,240 جنيه، مرتفعًا 6.75 جنيه.

الذهب عيار 12 سجل 1,063 جنيه، مرتفعًا 5.75 جنيه .

الذهب عيار 9 وسجل  797 جنيها، مرتفعًا بنحو 4.25 جنيه.

ارتفع الجنيه الذهب بنحو 80 جنيها، مسجلًا 16,180 جنيه.

سعر السبائك و الجنيه الدهب 

  • خمسة جنيهات ذهب عيار 21: 107615 جنيه.
  • نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي: 8090 جنيها.
  • جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي 16180 جنيهات.
  • جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي: 16230 جنيها.

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  • سبيكة ذهب 1 جرام: 2108 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 5270 جنيها.
  • سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرامات: 21080 جنيها.
  • سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جراما: 42160 جنيهًا.
  • سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 105400 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: .210800 جنيه.
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وائل لطفي

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