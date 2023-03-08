التصديري لمواد البناء: 10 دول تستحوذ علي صادرات مصر من الذهب خلال 2022

كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، عن نمو صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة خلال عام 2022.

وحصل “الدستور” على نسخة من التقرير والذي أكد أن صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة ارتفعت بنسبة 45% خلال 2022، لتسجل 1.633 مليار دولار مقابل 1126 مليار دولار خلال 2022

وبين التقرير أن مصر صدرت ذهب وحلي وأحجار كريمة إلى 44 دولة خلال العام الماضي 2022

10 دول تستحوذ علي صادرات مصر من الذهب

واستحوذت 10 دول على صادرات مصر من الذهب والاحجار الكريمة، وتاتى الإمارات على رأس القائمة، حيث بلغت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة 841 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 394 مليون دولار في 2021 بنسبة نمو 113%.

وجاءت كندا في المرتبة الثانية بقائمة أهم الدول المستوردة للذهب والحلى والاحجار الكريمة المصرية، حيث بلغت 789 مليون دولار 2022 مقابل 620 مليون دولار 2021 بنسبة نمو 27%.

وارتفعت صادرات الذهب والاحجار الكريمة المصرية إلى تركيا لتحتل المرتبة الثالثة لتبلغ 3 ملايين دولار خلال عام 2022 مقابل مليون دولار خلال 2021، بنسبة نمو 76% ، بينما انخفضت صادرات القطاع الى ألمانيا بنسبة 29% لتسجل 477 ألف دولار مقابل 670 ألف دولار.

وسجلت صادرات القطاع ارتفاعا الى كينيا بنسبة 10694% لتبلغ 55 ألف دولار، وسجلت صادرات الذهب و الحلي والأحجار الكريمة المصرية إلى تنزانيا نحو 50 ألف دولار.

فيما سجلت صادرات القطاع الى البحرين 98 ألف دولار مقابل 89 ألف دولار بنمو 10%، وبلغت صادرات القطاع الى المملكة العربية السعودية 10 آلاف دولار مقابل 2.033 مليون دولار بنسبة تراجع 95%.

و تراجعت صادرات القطاع إلى إيطاليا لتصل الى 257 ألف دولار مقابل 1 مليون دولار بنسبة 79% ، فيما ارتفعت صادرات مصر من الذهب و الحلي والأحجار الكريمة الى الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 138% لتسجل 153 ألف دولار دولار مقابل 64 ألف دولار