الذهب يصعد مع انخفاض الدولار وتصريحات رئيس المركزى الأمريكى تحد من المكاسب

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية اليوم الخميس مع تراجع الدولار، لكن تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، المتشددة بخصوص رفع الفائدة حدت من مكاسب المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 00:46 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1815.58 دولار للأوقية (الأونصة) بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوع أمس الأربعاء. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب وظلت عند 1819.10 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوى في ثلاثة شهور بلغه أمس الأربعاء، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس أرخص سعرًا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وأكد باول، أمس الأربعاء، على رسالته بخصوص رفع الفائدة بوتيرة أعلى وربما أسرع، لكنه أشار إلى أن النقاش ما زال مستمرًا، وأن القرار مرهونًا ببيانات ستصدر قبل اجتماع لجنة سياسات البنك المركزي في غضون أسبوعين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 20.01 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 938.23 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1375.47 دولار للأوقية.

وفي وقت سابق، تماسكت أسعار النفط بعد انخفاض أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية وآمال بخصوص الطلب الصيني، ليتناقض ذلك مع مخاوف من أن المزيد من الرفع الكبير والسريع للفائدة الأمريكية قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقوض استهلاك النفط.

وبحلول الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت سنتين اثنتن إلى 82.68 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سنتًا واحدًا إلى 76.65 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة للنفط يوم الثلاثاء بأكثر من ثلاثة بالمئة، وتكبدت أكبر خسارة يومية لها منذ مطلع يناير بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، جيروم باول، التي ذكر فيها أن البنك المركزي سيحتاج على الأرجح إلى رفع الفائدة أكثر من المتوقع بعد بيانات قوية في الآونة الأخيرة.

وعلى الرغم من انخفاض واردات الصين من الخام 1.3 بالمئة في أول شهرين من 2023 على أساس سنوي، فإن محللون أشاروا إلى زيادة الواردات في فبراير شباط كمؤشر على تعافي الطلب على الوقود بعد إلغاء الصين قيود مكافحة كوفيد- 19.