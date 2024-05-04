السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"التعليم" عن امتحانات النقل: الأسئلة متوسطة المستوى وواضحة

امتحانات
امتحانات

نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على واضعي امتحانات النقل أن تكون الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط.

وشددت وزارة التربية والتعليم على المديريات التعليمية عبر تعليمات عممتها على المديريات أن تكون الأسئلة جميعها من المنهج المدرسي وعدم الاستعانة بأي أسئلة من خارج المنهج، بالإضافة إلى أن تكون الأسئلة واضحة وصريحة وغير قابلة للتأويل.

وطمأنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب بشأن الأسئلة وأكدت أن جميع الأسئلة ستكون متوسطة المستوى وواضحة.

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حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على اتخاذ قرار بشأن تعديل مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 بالنسبة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وقد قامت الوزارة بنشر مواعيد الامتحانات عبر الموقع الإلكتروني بشأن جدول الامتحانات، وجاءت مواعيد الامتحانات كالتالي:-

- بداية امتحانات النقل لكافة المراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي يوم 4 من مايو 2024، ومن المقرر أن تستمر هذه الامتحانات حتى 23 من مايو 2024.

- بداية امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 4 من مايو 2024 وتظل مستمرة حتى يوم 4 من يونيو 2024.

- بداية امتحانات الثانوية العامة يوم الاثنين الموافق 10 من يونيو 2024 وذلك بالنسبة للمواد التي لا تضاف للمجموع، وبالنسبة للمواد التي تضاف للمجموع سيكون يوم السبت الموافق 22 من يونيو 2024.

موعد امتحانات التعليم الفني

- بداية امتحانات النقل بالتعليم الفني سيكون من 8 مايو وحتى 21 مايو.

- بداية الامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والمكفوفين سيكون من 16 مايو وحتى 22 مايو.

يذكر أن المديريات والإدارات التعليمية قد وضعت في اعتبارها الإجازات الرسمية خلال وضعها جداول الامتحانات، وأن الامتحانات والتقييمات بمختلف الصفوف الدراسية طبقًا لمواصفة فنية يقوم المركز القومي بتحديدها.

4 يونيو بدء أمتحانات الفصل الدراسي الثاني إجراء امتحانات امتحانات إجراء امتحانات تجريبية أ امتحانات نصف العام لصفوف النقل الثانوي بالأزهر

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