الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التعليم تطلق مبادرة رائدة لتعزيز منظومة نظام النيل التعليمي الدولي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

نفذت الإدارة الأكاديمية بشركة مصر للإدارة التعليمية، بالتعاون مع وحدة شهادة النيل الدولية، مبادرة رائدة لتعزيز منظومة نظام النيل التعليمي الدولي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتطوير المنظومة التعليمية لمدارس النيل المصرية الدولية وتفعيل وتطوير المنصة التعليمية الخاصة بها واستخدام التكنولوجيا في التعليم.

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وتهدف المبادرة إلى توفير موارد تعليمية شاملة تلبي احتياجات الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، وذلك من خلال إنتاج سلسلة من الفيديوهات التعليمية  تتضمن فيديوهات شرح المنهج في جميع التخصصات، لجميع المراحل التعليمية تشمل مراجعة عامة وتدريبات على أسئلة متوقعة وفق معايير كامبريدج، وفيديوهات مراجعة المنهج التي توضح المفاهيم الأساسية وأهم نواتج التعلم، وكذلك فيديوهات توضيح مواصفات الاختبار لكل مادة، تتضمن تكوين الامتحان، وعدد الأسئلة، وطرق الإجابة النموذجية، بالإضافة إلى استعراض نماذج من الإجابات المثالية ومقارنتها بإجابات طلاب سابقين؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف تطلعًا للوصول بالطالب إلى الكمال في فهم كيفية صياغة الإجابات والتعلم من أخطاء السابق.

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وقد تم رفع هذه الفيديوهات على برنامج التعلم الإلكتروني الخاص بنظام النيل التعليمي (EduMaster) تحت تبويب “School Online”، ليتمكن الطلاب من الوصول إليها بسهولة وفعالية.

ولقد لاقت المبادرة استحسانًا كبيرًا من قبل أولياء الأمور والطلاب، الذين أعربوا عن تقديرهم للمواد التعليمية الجديدة، مؤكدين على أنها ساهمت بشكل كبير في توفير الدعم اللازم، من خلال إتاحة فرصة مراجعة المناهج والتدريب على طرق الحل الصحيحة الأمر الذي يتوافق مع هدف المبادرة، للتيسير على الطلاب خلال مسيرتهم التعليمية.

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