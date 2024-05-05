الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

المديريات تحدد حالات وضوابط الاعتذار عن المشاركة فى امتحانات الإعدادية (مستند)

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

حددت المديريات التعليمية حالات وضوابط الاعتذار عن المشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023 /2024، المقرر أن تنطلق فى النصف الثانى من مايو الجارى وتستمر حتى 23 مايو المقبل.

وحصلت "الدستور" على نسخة من المستند الذي أرسلته المديريات التعليمية للإدارات التعليمية، كما حددت المستندات المطلوب تقديمها للإدارات التعليمية لإثبات الحالات  للمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان.

وقالت المديريات التعليمية إنه بالنسبة لـ"مراقب أول- مراقب- ملاحظ- معاون" يتم تقديم الاعتذارات عن طريق الإدارة، ويتم قبول الاعتذار في حالة قبول الشروط وتوفير البديل، أما بالنسبة لرؤساء اللجان المنتدبين من تتوافر لديه وجود عذر طبقًا للشروط على الإدارة أن تقوم بتوفير البديل بنفس الوظيفة إلى لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية بعد ملء طلب الاعتذار.

قبل انطلاقها.. التعليم تصدر تعليمات عاجلة بشأن امتحانات "أبناؤنا في الخارج"

حالات قبول اعتذارات المشاركين فى الشهادة الإعدادية 

وحددت أبرز حالات قبول اعتذارات المشاركين فى امتحانات الشهادة الإعدادية كالتالى:

- وجود طفل رضيع حتى عامين، ويتم تقديم صورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد الطفل.

- وفاة الزوج، ويتم تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج وصورة بطاقة الزوجة.

txt

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024 بمحافظة القاهرة

- عمل زوج بمنطقة نائية، يتم تقديم خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية اأنه ما زال على قوة العمل حتى تاريخه وصورة بطاقة الزوج.

- سفر الزوج للخارج، يتم تقديم صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة.

- رعاية الأبناء المعاقين ذهنيًا والأزواج أصحاب الأمراض السرطانية.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد امتحانات مراحل النقل والشهادة الإعدادية 2024، حيث تبدأ امتحانات مراحل النقل والشهادة الإعدادية 2024 بداية من يوم 8 مايو المقبل، وتستمر امتحانات نهاية العام حتى يوم 23 مايو المقبل، كما أن الوزارة حريصة على عدم عقد امتحانات خلال أيام الإجازة الخاصة بعيد الإخوة الأقباط.

مستند
مستند
المديريات التعليمية إدارات التعليمية مراقب أول رؤساء اللجان المنتديين امتحانات الشهادة الإعدادية فصل الدراسي الثاني عام الدراسي الحالي 2023 2024 النصف الثانى من مايو الجارى

مواد متعلقة

بالمستند.. توجيه هام من التعليم بشأن الزى المدرسى للطلاب

"حجازى" يحذر من أخطاء يقع فيها طلاب الثانوية العامة أثناء المذاكرة وتؤثر على درجاتهم

"التعليم": عدم فصل الكهرباء عن المدارس لا يرتبط بامتحانات الثانوية فقط

"التعليم" تعلن صرف إثابة المعلمين والإداريين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع (إنفوجراف)

"التعليم" تعلن إتاحة ملفات تقييم الأداء على منصة "أبناؤنا فى الخارج" 2024/2023

نقيب المعلمين: كلمة الرئيس السيسى رسالة تقدير لكل يد عاملة تبنى من أجل الوطن

مصادر بـ"التعليم": توزيع بطاقات ارقام جلوس طلاب الثانوية العامة خلال أيام

الأكثر قراءة

عاجل| كريستو يطلب الرحيل.. نكشف موقف كولر وإدارة الأهلى

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

مصدر رفيع المستوى: تقدم إيجابى فى "مفاوضات الهدنة" وما يتم نشره من بنود الاتفاق فى وسائل الإعلام غير دقيق

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

بعد تعطل الموقع الرسمي.. طريقة معرفة نتيجة اللوتري 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير عبرى: أهالى المحتجزين الإسرائيليين يضغطون على نتنياهو لإنجاح مفاوضات القاهرة

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين