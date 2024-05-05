المديريات تحدد حالات وضوابط الاعتذار عن المشاركة فى امتحانات الإعدادية (مستند)

حددت المديريات التعليمية حالات وضوابط الاعتذار عن المشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023 /2024، المقرر أن تنطلق فى النصف الثانى من مايو الجارى وتستمر حتى 23 مايو المقبل.

وحصلت "الدستور" على نسخة من المستند الذي أرسلته المديريات التعليمية للإدارات التعليمية، كما حددت المستندات المطلوب تقديمها للإدارات التعليمية لإثبات الحالات للمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان.

وقالت المديريات التعليمية إنه بالنسبة لـ"مراقب أول- مراقب- ملاحظ- معاون" يتم تقديم الاعتذارات عن طريق الإدارة، ويتم قبول الاعتذار في حالة قبول الشروط وتوفير البديل، أما بالنسبة لرؤساء اللجان المنتدبين من تتوافر لديه وجود عذر طبقًا للشروط على الإدارة أن تقوم بتوفير البديل بنفس الوظيفة إلى لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية بعد ملء طلب الاعتذار.

حالات قبول اعتذارات المشاركين فى الشهادة الإعدادية

وحددت أبرز حالات قبول اعتذارات المشاركين فى امتحانات الشهادة الإعدادية كالتالى:

- وجود طفل رضيع حتى عامين، ويتم تقديم صورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد الطفل.

- وفاة الزوج، ويتم تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج وصورة بطاقة الزوجة.

- عمل زوج بمنطقة نائية، يتم تقديم خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية اأنه ما زال على قوة العمل حتى تاريخه وصورة بطاقة الزوج.

- سفر الزوج للخارج، يتم تقديم صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة.

- رعاية الأبناء المعاقين ذهنيًا والأزواج أصحاب الأمراض السرطانية.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد امتحانات مراحل النقل والشهادة الإعدادية 2024، حيث تبدأ امتحانات مراحل النقل والشهادة الإعدادية 2024 بداية من يوم 8 مايو المقبل، وتستمر امتحانات نهاية العام حتى يوم 23 مايو المقبل، كما أن الوزارة حريصة على عدم عقد امتحانات خلال أيام الإجازة الخاصة بعيد الإخوة الأقباط.