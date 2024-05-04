السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التعليم": عدم فصل الكهرباء عن المدارس لا يرتبط بامتحانات الثانوية فقط

شادي زلطة
شادي زلطة

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قرار عدم فصل التيار الكهربائي عن جميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال فترة الامتحانات، ليس خاصا بامتحانات الثانوية العامة المقررة يوم ٢٠ يونيو المقبل فقط.

وأضاف زلطة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القرار خاص بكافة اختبارات الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف الدراسية المقرر انطلاقها يوم ٨ مايو الجاري، فور العودة من إجازة شم النسيم، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

"التعليم" تعلن صرف إثابة المعلمين والإداريين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم التعليم، مخاطبة جميع شركات توزيع الكهرباء للالتزام بعدم فصل التيار عن جميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال فترة الامتحانات.

أوضحت وزارة التعليم أن هذا يأتي بالاشارة إلى القرار الصادر من مجلس الوزراء بجلسته رقم 271 لسنة 2024 بشأن ضمان انتظام التيار الكهربائي بجميع مدارس الجمهورية أثناء الامتحانات المنعقدة لصفوف النقل والشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

وأشارت الوزارة إلى أن رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، يتولى التنسيق مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للالتزام بعدم فصل التيار الكهربائي عن جميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال فترة الامتحانات.

txt

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023/2024 علمي علوم ورياضة

جدول امتحانات الثانوية العامة 

وجاء جدول امتحانات المواد الأساسية لكل الشعب للثانوية العامة للعام 2024:

يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.
يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.
يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي.
يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية علوم:

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء.
يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء.
يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.
يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.


جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي رياضة:

يوم السبت 13 يوليو 2024:التفاضل والتكامل 
يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الاستاتيكا 
يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية:

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ.
يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا.
يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع.
يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق
 

اختبارات الفصل الدراسي الثاني الثانوية العامة فصل التيار الكهربائي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أثناء الامتحانات صفوف النقل الشهادات الإعدادية

مواد متعلقة

وكيل "تعليم السويس" يلغي امتحان طالب استخدم هاتفه المحمول في الغش

التعليم: لم نستقبل أى شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية حتى الآن

إجازة منتصف العام 2024| موعد بداية الفصل الدراسي التاني لطلاب المدراس والجامعات

موعد بداية الترم الثاني 2024 للجامعات والخريطة الزمنية للعام الدراسي

غرف العمليات تتابع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في إدارات دمياط

رئيس ووكيل "أزهرية الإسكندرية" يتفقدان امتحانات الابتدائية والإعدادية والتأهيلي في أولى أيامها

377 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية

رابط تحميل نماذج امتحان الفيزياء أولي ثانوي الترم الأول 2024

الأكثر قراءة

عاجل| هل يزامل الننى مجددًا؟.. "تليجراف" تكشف عن مفاجأة بشأن مستقبل صلاح

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

الشيخ محمد أبو بكر يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد ميار الببلاوى

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

من القدس إلى العالم.. نور الأمل يُضاء من كنيسة القيامة (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

سكان غزة يواجهون خطرًا إضافيًا مع اقتراب الحر بسبب انتهاكات الاحتلال

اليوم 211 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على قطاع غزة

بعد ضياع الفرصة الأولى.. لماذا تميل إسرائيل لإتمام صفقة فى غزة الآن؟