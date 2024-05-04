"التعليم": عدم فصل الكهرباء عن المدارس لا يرتبط بامتحانات الثانوية فقط

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قرار عدم فصل التيار الكهربائي عن جميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال فترة الامتحانات، ليس خاصا بامتحانات الثانوية العامة المقررة يوم ٢٠ يونيو المقبل فقط.

وأضاف زلطة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القرار خاص بكافة اختبارات الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف الدراسية المقرر انطلاقها يوم ٨ مايو الجاري، فور العودة من إجازة شم النسيم، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم التعليم، مخاطبة جميع شركات توزيع الكهرباء للالتزام بعدم فصل التيار عن جميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال فترة الامتحانات.

أوضحت وزارة التعليم أن هذا يأتي بالاشارة إلى القرار الصادر من مجلس الوزراء بجلسته رقم 271 لسنة 2024 بشأن ضمان انتظام التيار الكهربائي بجميع مدارس الجمهورية أثناء الامتحانات المنعقدة لصفوف النقل والشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

وأشارت الوزارة إلى أن رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، يتولى التنسيق مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للالتزام بعدم فصل التيار الكهربائي عن جميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال فترة الامتحانات.

جدول امتحانات الثانوية العامة

وجاء جدول امتحانات المواد الأساسية لكل الشعب للثانوية العامة للعام 2024:

يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي.

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية علوم:

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.



جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي رياضة:

يوم السبت 13 يوليو 2024:التفاضل والتكامل

يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الاستاتيكا

يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية:

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق

