جدول امتحانات الثانوية العامة 2023/2024 علمي علوم ورياضة

زاد البحث عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023/2024 من قبل أولياء الأمور والطلاب عبر محرك البحث وذلك عقب إعلان وزارة التربية التعليم عن الجدول المنظم لامتحانات طلاب الثانوية العامة والذي من المقرر أن يبدأ يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع، وتنتهي يوم الاربعاء الموافق 17 يوليو 2024، بالمواد الأساسية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

يأتي جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 كما يلي:-

يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي.

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية

جدول الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية علوم

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.



جدول الثانوية العامة 2024 شعبة علمي رياضة

يوم السبت 13 يوليو 2024:التفاضل والتكامل

يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الاستاتيكا

يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا

جدول الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية



يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024



جاء توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 للشعبة العلمية والدبية كما يلي:-

مادة اللغة العربية 80 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.

مادة الفيزياء 60 درجة.

مادة الكمياء 60 درجة.

مادة الأحياء 60 درجة.

مادة التاريخ 60 درجة.

مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة.

مادة الديناميكا 30 درجة.

مادة الاستاتيكا 30 درجة.

مادة التفاضل والتكامل 30 درجة.

مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة.

مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة



الأوراق والرسوم المطلوبة لامتحانات الثانوية العامة 2024

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الأوراق والرسوم المطلوبة للتقديم في امتحانات الثانوية العامة 2024، وجاءت كالتالي:-

١- تقديم الاستمارة الالكترونية لامتحانات الثانوية العامة بكافة مشتملاتها.

٢- تقديم أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر.

٣- تقديم عدد١ من صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

٤- تقديم عدد 3 صور حديثة للطالب مقاس 64 على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية، ويدون عليها اسم الطالب كاملا أسفل الصورة وخلفها وتختم بخاتم الشعار.

٥- تقديم إيصال سداد رسوم دخول الامتحان وقدره 200 جنيه، بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم إضافي للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية.

٦- يجب أن يوقع الطالب وولي أمره على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة بعدم حيازة المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل اللجنة.

٧- تعتمد المدارس الاستمارات الإلكترونية ومشتملاتها.

٨- كما يجب أن يسدد الطالب مبلغ 20 جنيها نظير استخراج بيان رسوب للطالب الراسب.

٩- وتعمل المدرسة على سداد المبلغ من خلال حوالة بريدية مجمعة لجميع الطلاب الراسبين.

الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2024

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الفئات المسموح لها بدخول الامتحان:-

- يسمح للفئات الآتية بالتقدم لامتحان الثانوية العامة للعام الحالى، الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى فى العام الدراسى 2023،2024 المنقولين من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه ( العلمية - الأدبية ) بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو الرياضية والتى تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم.

- الطلاب الراسبون عام 2023 بالصف الثالث الثانوى لأول مرة يقوموا بتسجيل بيانتهم ( استمارة الكترونية جديدة ) لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسى واحد كطلاب منتظمين.

- الطلاب الناجحون بالصف الثانى الثانوى بالعام الدراسى 2012،2013 بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده داخل جمهورية مصر العربية أو من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا أو تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوى ) على نظام المنازل ( ولم يستنفذوا عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا، عليهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لبحث حالتهم عن الأعوام التى لم يتقدموا فيها للامتحان وتقوم اللجنة بـ تسجيل الاستمارة الالكترونية للطالب بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم فى التقدم.

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