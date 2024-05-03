جدول وموعد امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبة الأدبية والعلمية

يتجه الطلاب وأولياء الأمور للبحث عبر مؤشرات البحث على جوجل، للبحث عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 والذي يبدأ بعقد الامتحانات في المواد الدراسية التي لا تضاف للمجموع.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وقالت وزارة التعليم، إنه يتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد التي لا تضاف للمجموع بداية من يوم الإثنين 10 يونيو 2024، وبعد الانتهاء من عقد امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد التي لا تضاف للمجموع، يأخذ طلاب الثانوية العامة إجازة لمدة 5 أيام، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى 2024، ويتم استئناف عقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بداية من يوم السبت 22 يونيو.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ادبي

-وقالت الوزارة إنه يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، يعقد امتحان التربية الدينية والوطنية، ويوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024، يعقد امتحان الاقتصاد والإحصاء، ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، يعقد امتحان مادة اللغة العربية، ويوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024، يعقد امتحان اللغة الأجنبية الثانية، ويوم السبت 29 يونيو 2024، يعقد امتحان مادة التاريخ، ويوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024، يعقد امتحان اللغة الأجنبية الأولى، ويوم السبت الموافق 6 يوليو 2024، يعقد امتحان الجغرافيا، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024، يعقد امتحان علم النفس، ثم يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو الفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي

وأوضحت الوزارة، أنه يعقد يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، ثم يعقد يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024، امتحان الاقتصاد والإحصاء، ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، امتحان اللغة العربية، ويعقد يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024، امتحان اللغة الأجنبية الثانية، ويعقد يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024، امتحان الفيزياء، ويعقد يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024، امتحان اللغة الأجنبية الأولى، ويعقد يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024، امتحان الكيمياء، ويعقد يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024، امتحان الجيولوجيا، وامتحان الرياضيات البحتة «جبر والهندسة الفراغية كما يعقد يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024، امتحان الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل، فيما يعقد يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024، امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية استاتيكا، ويعقد يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024، امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا.