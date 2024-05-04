السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني بالقاهرة

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية 2024

يتصدر جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني بالقاهرة القائمة البحثية عبر جوجل، وذلك مع بداية شهر مايو 2024 واقتراب موعد امتحانات طلاب المدارس في الفصل الدراسي الثاني وفقا للخريطة الزمنية للعام الداسي الحالي 2023 - 2024 المعتمدة رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني بالقاهرة

اعتمدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني بالقاهرة خلال الأسابيع الماضية حيث تنطلق امتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهني وما سيعادله خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8 مايو وحتى يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024 وفقا للجدول التالي:-

  • يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية.
  • يوم الخميس 9 مايو 2024 امتحان مادة اللغة العربية.
  • يوم السبت الموافق 11 مايو 2024 امتحان مادة العلوم.
  • يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024 امتحان مادة الجبر.
  • يوم الاثنين الموافق 13 مايو 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
  • يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024 امتحان مادة الهندسة.
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  • يوم السبت الموافق 18 مايو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.
  • يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية.
  • يوم الاثنين الموافق 20 مايو 2024 امتحان مادة العلوم.
  • يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024 امتحان مادة الجبر والتربية الفنية.
  • يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 امتحان مادة الهندسة والحاسب الآلي.
  • يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ومادة التربية الفنية.

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  • يوم السبت الموافق 18 مايو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.
  • يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024 امتحان مادة العلوم والتربية الدينية.
  • يوم الاثنين الموافق 20 مايو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية والتربية الرياضية.
  • يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024 امتحان مادة الهندسة والتربية الفنية.
  • يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء.
  • يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 امتحان مادة الدرسات الاجتماعية والحاسب الآلي.

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