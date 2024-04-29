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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

موعد امتحان الترم الثاني 2024.. طلاب المدارس والجامعات

الثانوية العامة
الثانوية العامة

موعد امتحان الترم الثاني 2024 طلاب المدارس والجامعات، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الساعات الماضي. “الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

موعد امتحان الترم الثاني 2024 طلاب المدارس والجامعات 

بدأ العد التنازلي لامتحانات الترم الثانى 2024 لطلاب المدارس والجامعات.

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المجلس الأعلى للجامعات من خلال ما تم نشره من خرائط زمنية الوزارتين فى بداية العام الدراسى على الموقع الالكتروني لكل منهما.

متى تبدأ امتحانات الفصل الثاني 2024؟

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الفصل الثاني 2024، في الخارطة الزمنية التي وضعتها الوزارة بداية العام الجاري، وتبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 لتكون يوم السبت الموافق 25 مايو المقبل، لمراحل النقل وطلاب الشهادة الإعدادية، على أن تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية يوم 1 يونيو 2024.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

وسبق أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 والتي تبدأ يوم ١٠ يونيو المقبل للمواد التي لا تضاف للمجموع، ثم تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم ٢٢ يونيو المقبل للمواد التي تضاف للمجموع.

جدول امتحان الصف الثاني الإعدادي الأزهري الترم الثاني

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 

كما نشرت وزارة  التربية والتعليم والتعليم الفني، على موقعها الالكترونيي بيانا يفيد بعدم وجود تغير في مواصفات امتحانات الثانوية العامة هذا العام 2023/ 2024.

وأوضح البيان أن مواصفات الورقة الامتحانية لامتحانات الثانوية العامة بواقع، 30% من الأسئلة للفهم و40% من الأسئلة للتطبيق والتحليل و30% للإبداع، أي أن هناك 30% للمستويات العقلية البسيطة.

وأضاف البيان أن الأسئلة موزعة بواقع 30% للمستويات العقلية البسيطة و30% للمستويات العليا للتفكير و40% للمستويات المتوسطة، أى أن 70% من الأسئلة بكل مادة ستكون للطلاب المتوسطين والمستويات البسيطة، كما أن الأسئلة تشمل 85% اختيار من متعدد بجانب 15% مقالية فى كل مادة، كما سيتم وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة من خلال بنوك الأسئلة 

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات

تنطلق امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات وفق الخارطة الزمنية التي أعلن عنها المجلس الأعلى للجامعات بداية العام الدراسي 2023- 2024 يوم  1 يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بالكليات والمعاهد.

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