الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أحمد فايق: خدمة مراجعة مواد الثانوية العامة لتشجيع الطالب على المذاكرة

أحمد فايق برنامج
أحمد فايق برنامج "مصر تستطيع"

واصل برنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، عبر قناة "DMC"، مراجعة مواد الثانوية العامة، بمسابقة بين الطلاب، اليوم الجمعة، في مادة الفلسفة والمنطق.

وقال الإعلامي أحمد فايق، نواصل في هذه الحلقة الجديدة ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة دي إم سي، الخدمة التي يقدمها البرنامج في مراجعات الثانوية العامة، والامتحانات على الأبواب، وإن شاء الله أولادنا مذاكرين، وبأكد أن الثانوية العامة مرحلة بنعدي عليها، ونحاسب نفسها هل إحنا تعبنا واجتهدنا ولا لا؟ ولكن النتيجة فهي عند ربنا".

تابع: "اليوم عندنا مراجعة الفلسفة والمنطق، ونحن سعداء بمراجعة المناهج، لأنها تطورت على قد الزمن الزمن اللي عايشين فيه، لأنه صعب والتحصيل والمنافسة فيه صعبة، لأنه مع المعلومات اللي بتخرج مع البحث العلمي المتطور أصبح التحديث مستمر، وبالتالي نحتاج لمذاكرة هذه المناهج".

كما أوضح أن هذه الخدمة، تقدم من قبل مستشاري مناهج التاريخ في وزارة التعليم والتعليم الفني وهم من وضعوا هذه الأسئلة، ونحن نهدف لأن يذاكر الطلاب مرة أخرى وعمل مراجعة بعد مشاهدة الحلقة.

قناة dmc مصر تستطيع الثانوية العامة

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