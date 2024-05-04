السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التعليم" تعلن صرف إثابة المعلمين والإداريين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023

طلاب
طلاب

وجهت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن إرسال مندوب المديرية لاستلام كشوف صرف إثابة المعلمين والإداريين المشاركين في لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2023 دور أول.

وذلك بناء على موافقة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى  بصرف مكافاة للمشاركين في أعمال الامتحانات العامة 2023.

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وجاء نص الخطاب كالتالي:

يتوجه المندوب بخطاب تكليف معتمد من مدير المديرية لاستلام كشوف الصرف من لجنة الإدارة لامتحان الثانوية العامة قطاع القاهرة وعنوانها مدرسة فتحية بهيج الإعدادية - شارت جواد حسنى - عابدين - القاهرة بجوار محطة مترو محمد نجيب.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتكليف  مسئول الحسابات في المديرية بعمل مطالبة بالمبالغ المطلوبة طبقا لما هو مدون بكشوف الصرف وتسليمها إلى الإدارة العامة للشئون المالية بديوان عام الوزارة حتى يتسنى صرف المستحقات المالية للمشاركين.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم وجه بصرف حافز إثابة للمشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2023.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 


وجاء جدول امتحانات المواد الأساسية لكافة الشعب للثانوية العامة للعام 2024:

يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.
يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.
يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي.
يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية علوم:

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء.
يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء.
يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.
يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.


جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي رياضه:

يوم السبت 13 يوليو 2024:التفاضل والتكامل 
يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الاستاتيكا 
يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية:

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ.
يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا.
يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع.
يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازى وزير التربية لجان

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