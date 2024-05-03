متاح.. رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي

يحرص خريجي كلية التربية والحاصلين على التربوي المتقدمين إلى المسابقة الجديدة معرفة رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي عبر جوجل، حيث أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، وذلك برئاسة الدكتور صالح الشيخ، حول المسابقة لتلبية حاجة وزارة التربية والتعليم بمصر والتعليم الفني للتعاقد مع عدد حوالي (18886) بوظيفة معلم مساعد (معلم مادة ) للصفوف الابتدائية.

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي، والشروط المطلوبة للتقدم للوظيفة.

نطلب وزارة التربية والتعليم حاجتها لمعلم مساعد للصفوف (الرابع الابتدائي – الخامس - السادس الابتدائي) للمواد الآتية:

(اللغة العربية – مادة اللغة الإنجليزية – الرياضيات – مادة العلوم – الدراسات الإجتماعية - مادة الحاسب الاّلي)، وذلك في جميع محافظات الجمهورية المختلفة.

وهناك عدد 18 كلية مطلوبة للالتحاق في هذه الوظيفة ومنها لعدد 6 كليات لا تتطلب الحصول على دبلوم تربوي، وأيضا عدد 12 كلية سوف تتطلب ضرورة الحصول على دبلوم تربوي.

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم

ومن المقرر أن سيفتح الجهاز المركزي باب التقديم في المسابقة بالفترة من 14 مايو إلى 27 مايو المقبل، على موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنا.

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ويشترط فيمن يتقدم للوظيفة المُعلن عنها ما يلي..