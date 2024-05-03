متاح.. رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي
يحرص خريجي كلية التربية والحاصلين على التربوي المتقدمين إلى المسابقة الجديدة معرفة رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي عبر جوجل، حيث أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، وذلك برئاسة الدكتور صالح الشيخ، حول المسابقة لتلبية حاجة وزارة التربية والتعليم بمصر والتعليم الفني للتعاقد مع عدد حوالي (18886) بوظيفة معلم مساعد (معلم مادة ) للصفوف الابتدائية.
رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي
وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي، والشروط المطلوبة للتقدم للوظيفة.
نطلب وزارة التربية والتعليم حاجتها لمعلم مساعد للصفوف (الرابع الابتدائي – الخامس - السادس الابتدائي) للمواد الآتية:
- (اللغة العربية – مادة اللغة الإنجليزية – الرياضيات – مادة العلوم – الدراسات الإجتماعية - مادة الحاسب الاّلي)، وذلك في جميع محافظات الجمهورية المختلفة.
وهناك عدد 18 كلية مطلوبة للالتحاق في هذه الوظيفة ومنها لعدد 6 كليات لا تتطلب الحصول على دبلوم تربوي، وأيضا عدد 12 كلية سوف تتطلب ضرورة الحصول على دبلوم تربوي.
رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم
ومن المقرر أن سيفتح الجهاز المركزي باب التقديم في المسابقة بالفترة من 14 مايو إلى 27 مايو المقبل، على موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنا.
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شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم
ويشترط فيمن يتقدم للوظيفة المُعلن عنها ما يلي..
- أن يكون المتقدم متمتعًا بالجنسية المصرية.
- أن يكون المتقدم محمود السيرة، وأيضا حسن السمعة.
- ألا يكون المتقدم قد سبق الحُكم عليه سواء بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
- ألا يكون الشخص المتقدم قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو من خلال قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
- ألا يزيد عمر الشخص المتقدم عن 40 عامًا في تاريخ نشرالإعلان.
- الحصول على (مؤهل عالٍ تربوي)، والحصول على دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية.
- أن يكون التقديرالعام للمتقدم (مقبول) فأعلى.
- اجتياز المتقدم كافة الإختبارات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
- اجتياز التدريبات التي تقرر بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن إجتازوا الإختبارات والتدريبات المطلوبة.
- يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.
- سداد مبلغ مقداره عدد (26) جنيهًا (ستة وعشرون جنيهًا فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
- أن يكون الشخص المتقدم خريج إحدى الكليات التي لا تتطلب الحصول على دبلوم تربوي.
- أن يكون المواطن المتقدم خريج أحد الشعب / الأقسام / التخصصات المطلوبة، وأن يكون التقدم فقط على المادة المتوافقة مع التخصص الثابت بالمؤهل.