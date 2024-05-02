الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

نقيب المعلمين: كلمة الرئيس السيسي رسالة تقدير لكل يد عاملة تبنى من أجل الوطن

خلف الزناتى نقيب
خلف الزناتى نقيب المعلمين

ثمن خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، قرارت الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتى أعلنها اليوم فى احتفالية عيد العمال، بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيدًا لإصداره، وزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيه إلى مبلغ 1500 جنيه كحد أدنى للعامل، وقيام وزارة العمل بتعظيم دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج.

وأوضح نقيب المعلمين خلال مشاركته فى احتفالية عيد العمال، أن كلمة الرئيس السيسي، بتحية كل عمال مصر في عيدهم، هى رسالة محبة وعرفان من قائد سفينة الوطن وصاحب نهضة مصر الحديثة تقديرا لكل وطنى متفانى فى سبيل بناء مصر الجديدة.

وأكد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن المصريين بكل فئاتهم يقفون صفقا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الاستقرار والتقدم والرقى.

انطلاق فعاليات المؤتمر العام لاتحاد المعلمين العرب بدولة المغرب

نقيب المعلمين إتحاد المعلمين العرب عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الطوارئ

مواد متعلقة

مصادر بـ"التعليم": توزيع بطاقات ارقام جلوس طلاب الثانوية العامة خلال أيام

مصادر بالتعليم: اللجان جاهزة لاستقبال الطلاب بامتحانات الفصل الدراسي الثاني

كتاب مفاهيم الصف الثالث الثانوي علمي رياضة 2024

"تعليم القاهرة" تعلن نتيجة المرحلة الأخيرة لرياض الأطفال بالتجريبيات

وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسى بعيد العمال

خبير تربوى يوجه نصائح لأولياء الأمور للتعامل مع طلاب الثانوية قبل الامتحانات

مصادر بالتعليم: تشكيل غرف عمليات لمتابعة امتحانات نهاية العام الدراسى

"التعليم" تقدم مشروعات خدمية ومنصة إلكترونية تقديرًا لمكانة المعلمين

الأكثر قراءة

أزمة جديدة تواجه منتخب مصر بسبب مواعيد مباراتى بوركينافاسو وغينيا بيساو

تحرك برلمانى عاجل لتوعية المواطنين بمخاطر الـ"دارك ويب"

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الضمراني

حديث وزيرة الثقافة وتساؤلات الغزالي حرب

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

صور

مراحل صناعة السبح

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا