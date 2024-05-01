خبير تربوي يوجه نصائح لأولياء الأمور للتعامل مع طلاب الثانوية قبل الامتحانات

وجه الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، نصائح عن كيفية تعامل أولياء الأمور مع طلاب الثانوية العامة، قبل الامتحانات المقرر انطلاقها يوم 10 يونيو المقبل.



وقال الخبير التربوي، إنه مع اقتراب الامتحانات يزداد القلق والتوتر لدى الأسر وطلاب الثانوية العامة مما ينعكس بشكل سلبي على مستوى تركيز الطالب، الأمر الذي يتطلب من أولياء الأمور مراعاة ما يلي:

١. ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعي مع عدم لفت انتباه الطالب إلى دخوله فترة عصيبة قبل بدء الامتحانات

٢. توفير مناخ هاديء في المنزل بعيدا عن المشاحنات والمشكلات

٣.البعد تماما عن لوم الطالب وتوبيخه على ما أضاع من وقت بدون استذكار بل المهم التركيز فيما هو قادم

٤.البعد تماما عن إشعار الطالب بتعاطفهم المبالغ فيه معه لأن ذلك يجعله يشعر أنه ضحية لعوامل ضاغطة أكبر منه، بل التعامل معه باعتباره شخص لديه القدرة على تجاوز تلك السنة العادية

٥. نقل انطباع للطالب بأنهم يثقون في قدراته وإمكاناته على النجاح والتفوق

٦. تجنب الحديث بشكل سلبي أمام الطالب عن الامتحانات وصعوبتها واقترابها.

٧. توفير أكبر وقت ممكن للطالب للاستذكار من خلال عدم تحميله بأعباء خارج نطاق المذاكرة، ما دام هناك من يستطيع أن يحل محله في القيام بها

٨. العناية بالتغذية السليمة المتوازنة للطالب

٩. عدم ممارسة ضغوط على الطالب بأنه يجب أن يحصل على مجموع كبير يؤهله لدخول كلية معينة (من كليات القمة)

١٠.إبعاد الطالب عن زملائه الكسالى وتوعيته بضرورة عدم الإنصات لحديثهم السلبى

١١. احتواء الطالب وتفهم قلقه وتوتره ومحاولة تهدئته.

يذكر أن اختبارات نهاية العام للصف الثالث الثانوي العام تنطلق يوم ١٠ يونيو المقبل في جميع أنحاء الجمهورية.