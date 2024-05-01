الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

مصادر بالتعليم: تشكيل غرف عمليات لمتابعة امتحانات نهاية العام الدراسى

امتحانات
امتحانات

قالت مصادر مسئولة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إنه جار تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير العملية الامتحانية لاختبارات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالإدارات التعليمية.

أكد المصدر أنه تم التشديد على إبلاغ غرفة العمليات بجميع التفاصيل التي تجري داخل اللجان الامتحانية، للتدخل السريع في حالة حدوث أى ظرف طارئ.

وأوضح المصدر أنه ستكون هناك متابعة آلية لجميع حالات الغش داخل اللجان، مضيفًا أنه في حالة وجود أي حالة غش سيتم التعامل فورًا وسحب ورقة الامتحان من الطالب وتحويله للشئون القانونية واتخاذ اللازم حياله.

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تعليمات بشأن تأمين امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024


وأعلنت مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية، تعليمات مهمة وعاجلة بشأن تأمين امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي، والشهادة الإعدادية.

وينشر "الدستور" في التقرير التالي خطة تأمين المديريات للعملية الامتحانية:

شددت المديريات على ضرورة تأمين الأسئلة والإجابة داخل غرفة مغلقة بالحديد محكمة الغلق والتأمين، مع التأكد من كفاية وسلامة وسائل الأمن والسلامة بجميع اللجان، بالإضافة إلى مراجعة التوصيلات الكهربائية وفصل التيار الكهربي في نهاية كل يوم عن الحجرة المخصصة للكنترول والموجودة بها كراسات الأجوبة.


وحذرت المديريات التعليمية من استخدام الهاتف للمعلم والطالب لجان امتحانات الترم الثاني 2024، بالإضافة إلى منع التدخين داخل اللجان والكنترولات.

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ضوابط امتحانات صفوف النقل


ووجهت المديريات التعليمية خطابًا للإدارات التعليمية، يحتوي على تعليمات بشأن ضوابط امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني، وذلك استعدادًا لبدء الامتحانات، المقرر انطلاقها في 8 مايو، وفقًا للجداول المعلنة.

من جانبه شدد الدكتور رضا حجازي على أهمية التعاون مع المحافظة في توفير جميع العوامل وتهيئة البيئة المناسبة والداعمة لإنجاح المراجعات النهائية، وتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب.

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