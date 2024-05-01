جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2024، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية، من الطلبة والطالبات والمعلمين وأولياء أمورهم تزامنا مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني وفقًا للخريطة الزمنية المقررة في 8 مايو المقبل، وتنتهي في منتصف الشهر ذاته، مع اختلاف الأيام وترتيب المواد في كل محافظة من محافظات الجمهورية، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية بعد منتصف شهر مايو المقبل.

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني 2024

وانطلقت الامتحانات في المواد المضافة للمجموع، الأسبوع الجاري، لتنطلق المواد الأساسية بعد انتهاء أعياد المسيحيين.

وينشر "الدستور" جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني في التقرير التالي:

وفقا لجدول مديريات التربية والتعليم، جاء جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2024 في مختلف المحافظات، لتبدأ الامتحانات في المواد المضافة للمجموع الأسبوع الجاري، بحيث تجرى الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية خلال الفترة من 8 مايو إلى 23 مايو 2024.

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي القاهرة 2024

تنطلق امتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهني وما يعادله في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو في محافظة القاهرة كالتالي:-

الأربعاء 8 مايو 2024: مادة اللغة الإنجليزية.

الخميس 9 مايو 2024: مادة اللغة العربية

السبت 11 مايو 2024: مادة العلوم.

الأحد 12 مايو 2024: مادة الجبر.

الاثنين 13 مايو 2024: مادة الدراسات الاجتماعية.

الثلاثاء 14 مايو 2024: مادة الهندسة.

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني 2024 بمحافظة الجيزة

تبدأ الامتحانات يوم الخميس 9 مايو وتستمر حتى الخميس 16 مايو 2024، ويأتي ترتيب المواد لمدارس الإعدادية العامة واللغات كالتالي:

الخميس 9 مايو 2024: اللغة العربية

الأحد 12 مايو 2024: اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء.

الثلاثاء 14 مايو 2024: الهندسة، والعلوم.

الخميس 16 مايو 2024: الدراسات الاجتماعية.