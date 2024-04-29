يبحث الكثير من أولياء الأمور وطلاب الصف الاول الاعدادي عبر محرك البحث جوجل عن جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024، حيث تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب الصفين الأول في محافظة القاهرة، بداية من يوم الأربعاء الموافق 8 من شهر مايو المقبل، وتستمر امتحانات الترم الثاني 2024 للطلاب حتى يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو.

ويبدأ جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 في القاهرة، بعقد أول مادة من المواد الدراسية بالفصل الدراسية الثاني وهي مادة اللغة العربية، وينتهي بعقد مادة العلوم.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024:

- يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

- يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- يوم السبت الموافق 11 مايو 2024 امتحان مادة الجبر.

- يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

- يوم الاثنين الموافق 13 مايو 2024 امتحان مادة الهندسة.

- يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024 امتحان مادة العلوم.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 في القليوبية:

- يوم السبت الموافق 11 مايو 2024: يعقد امتحان اللغة العربية والخط والإملاء - وامتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024: يعقد امتحان الهندسة - وامتحان التربية الفنية.

- يوم الأثنين الموافق 13 مايو 2024: يعقد امتحان الجبر والإحصاء.

- يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024: يعقد امتحان اللغة الأجنبية - وامتحان الدراسات الاجتماعية.

- يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024: يعقد امتحان العلوم - وامتحان التربية الدينية

امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 في أسيوط

- يوم الأربعاء 8 مايو 2024: يعقد امتحان اللغة العربية والخط العربي والإملاء - وامتحان الهندسة.

- يوم السبت 11 مايو 2024: يعقد امتحان الدراسات الاجتماعية - الحاسب الآلي - وامتحان التربية الدينية.

- يوم الاثنين 13 مايو 2024: يعقد امتحان الجبر - وامتحان اللغة الأجنبية.

- يوم الأربعاء 15 مايو 2024: يعقد امتحان العلوم - وامتحان التربية الفنية.