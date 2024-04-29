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مصر

مواعيد امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الثاني

امتحانات
امتحانات

مواعيد امتحانات الصف الثالث الاعدادي من أكثر التساؤلات التي يطرحها الطلاب وأولياء الأمور عبر موقع جوجل البحثي وذلك مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية وفقا لمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي 2023-2024 والمعتمدة رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

مواعيد امتحانات الصف الثالث الاعدادي

عدلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد امتحانات الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي الحالي 2023-2024 للترم الثاني لتكون يوم 8 مايو المقبل بدلا من يوم 25 مايو 2024 في كافة محافظات الجمهورية ياتي ذلك في ضوء مراعاة موعد أعياد المسحيين والاجازات الرسمية خلال شهر مايو المقبل وفقا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

يذكر أن مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في كافة محافظات الجمهورية قد أعلنت في وقت سابق الجداول المنظمة لسير الامتحانات لكافة المراحل التعليمية في الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023-2024 والتي تجرى على مستوى المحافظة.

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جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الدقهلية 

جاءت جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الدقهلية الترم الثاني كما يلي:-

امتحان مادة اللغة العربية والخط يوم السبت الموافق 18 مايو 2024.

امتحان مادة الجبر والإحصاء ومادة التربية الدينية يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024.

امتحان مادة العلوم ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الاثنين الموافق 20 مايو 2024.

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024.

امتحان مادة الهندسة والتربية الفنية يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024.

امتحان مادة اللغة الإنجليزية يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024.

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جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة دمياط

جاءت جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة دمياط الترم الثاني كما يلي:-

  • امتحان مادة اللغة العربية والخط يوم السبت الموافق 18 مايو 2024.
  • امتحان مادة اللغة الإنجليزية يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024.
  • امتحان مادة الهندسة يوم الاثنين الموافق 20 مايو 2024.
  • امتحان مادة الجبر والإحصاء يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024.
  • امتحان مادة العلوم يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024.
  • امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024.

 

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