"النعمانى" يترأس اجتماع مجلس جامعة سوهاج ويعلن مواعيد امتحانات نهاية العام

ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج اليوم الإثنين، الاجتماع رقم 205 لمجلس الجامعة، بحضور الدكتور عبدالناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

واستهل المجلس اجتماعه، بإرسال برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الولاية الجديدة.

وقال النعماني إن المجلس وافق على عدد من القررات المهمة ومنها تحديد مواعيد بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، اعتبارًا من السبت الموافق 21 مايو المقبل.

كما وافق علي تعيين المعيدين بالأقسام الإكلينيكية بكلية الطب البشري من بين أوائل الدفعة عام ٢٠١٨-٢٠١٩ والذي تنتهي فترة عملهم بالمستشفي الجامعي خلال أشهر يونيو، يوليو، أغسطس.

وأوضح النعماني أنه تمت الموافقة علي اعتماد لائحة برنامج (نظم المعلومات المكتبية برنامج خاص بمصروفات) بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب، والموافقة علي عقد المؤتمر العلمي الأول لكلية الصيدلة في نهاية شهر أكتوبر 2024، تحت عنوان "آفاق جديدة للعلوم الصيدلية والتنمية الدوائية المستدامة".

وأشار، رئيس الجامعة، إلى أنه في إطار التعاون بين وزارة التعليم العالي والجامعة تمت الموافقة علي إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بالجامعة "وحدة إدارية" واعتماد تشكليها ونظام العمل بها، وقبول 20 دراجة هوائية مقدمة منحة من وزارة البيئة للجامعة، وذلك ضمن مسابقة "صحتنا في كوكبنا".

وأضاف أن المجلس وافق علي قيام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتنفيذ عدد من القوافل التوعوية بالقري التي تنتشر فيها الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلى جانب تنفيذ عدد من الندوات التوعوية للطلاب داخل الكليات عن مكافحة وضع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بالإضافة إلي الموافقة علي عقد ورش عمل تحت عنوان "تطور طرق تربية سلالة الأغنام السوهاجي كسلالة واعدة للأغنام للتربية في سوهاج وصعيد مصر بين والتحديات والمستقبل" خلال شهر مايو القادم.

جدير بالذكر أن المجلس وافق على تعيين 2 من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية في وظيفة أستاذ أستاذ مساعد، بالإضافة إلى تعيين 4 أعضاء هيئة تدريس بكلية الطب في وظيفة مدرس، بالإضافة إلى الموافقة علي منح درجة الدكتوراه لـ 5 أعضاء بهيئة التدريس بكليات الآداب، الطب البشري العلوم والزراعة، ومنح درجة الماجستير لـ 15 من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، التربية، التجارة، الآثار، التربية الرياضية العلوم والآداب.