التحالف الوطنى: إعادة إعمار 42 منزلًا فى سوهاج

أعلن التحالف الوطني بالتعاون مع جمعية الأورمان، أنه تم الانتهاء من إعادة إعمار وتأهيل 42 منزلًا بقرية أولاد يحيى الحاجر بمركز دار السلام في سوهاج، حيث تمت إعادة الإعمار والفرش للمنازل على أحدث طراز وفي وقت قياسي، ولاقت قبول واستحسان أهالي القرية.



وصرح رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، بأن إعادة إعمار منازل الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين جاءت في إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

وثمن "السمان" الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تضمنت داخل البيت الواحد تأهيل وتشطيب منزل 4 حجرات وصالة ومطبخ وحمام، حيث تم استكمال المباني - تعريش الأسقف الخشبية - تأسيس الكهرباء - تأسيس السباكة بالمنزل - تركيب أبواب وشبابيك - محارة المنزل - عمل أرضيات المنزل بالسيراميك وحوائط المطبخ والحمام - دهان حوائط المنزل بالبلاستيك ودهان الـبواب والشبابيك باللاكيه - تشطيب واجهات المنزل - تشطيب سباكة وكهرباء المنزل، فضلًا عن فرشها وتأثيثها بالكامل.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره للواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، لدعمه المستمر لكافة مؤسسات وجمعيات العمل الأهلى والتنموى، مشيدًا بسياسة الباب المفتوح التى ينتهجها محافظ سوهاج، فدائمًا مكتبه مفتوح أمام جميع مسئولى مؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلى للتعاون مع المحافظة فى الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

يذكر أن مشروع إعادة إعمار القرى الفقيرة، أطلقته جمعية الأورمان قبل سنوات، وتمكنت من خلاله تطوير وتنمية أكثر من 855 قرية فقيرة في محافظات الجمهورية المختلفة، وأن إعادة إعمار القرى الفقيرة، تضمن أيضًا تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر إلى الأسر غير القادرة لدعمها في الانتقال من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.

إعادة إعمار منزلًا

إعادة إعمار منزلًا

إعادة إعمار منزلًا

إعادة إعمار منزلًا

إعادة إعمار منزلًا

إعادة إعمار منزلًا

إعادة إعمار منزلًا