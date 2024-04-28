جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 القاهرة والجيزة

أعلنت مديريات التربية والتعليم جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024، على أن تبدأ امتحانات صفوف النقل بداية من 9 مايو الجاري، ولكن يختلف جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 من محافظة لمحافظة وتعرضها الدستور في التقرير التالي.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي القاهره

حددت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024 الجيزة والتي تبدأ في 8 مايو المقبل وذلك للمدارس التي تعمل فترة مسائية.

-يوم الأربعاء 8/5/2024: اللغة العربية، والخط والإملاء من 12: 2:30 مساءً

يوم الخميس 9 -5-2024: العلوم من 12:00 مساءً إلى 1:30 مساءً – تكنولوجيا المعلومات من 2:00 مساءً إلى 3:30 مساءً.

-يوم السبت 11/5/2024: اللغة الانجليزية من 12:00 مساءً إلى 1: 30 مساءً.

مهارات مهنية من 2:00 مساء إلى إلى 3: 30 مساءً

-يوم الأحد 12/5/2024: الدراسات الاجتماعي من 12:00 مساءً إلى 1:300 مساءً.

-يوم الخميس 13/5/2024: الرياضيات، وICT.

وفيما يلي جدول امتحان سادسة ابتدائي (لغات) الفصل الدراسي الثاني – (المستوى الرفيع)

جدول امتحانات سادسة ابتدائي

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024 الجيزة