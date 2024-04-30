الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مصدر بالتعليم: انتهاء طباعة أسئلة اختبارات صفوف النقل للفصل الدراسى الثانى

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تستعد المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية لعقد اختبارات صفوف النقل والشهادة الإعدادية في الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2024. وبدأت المدارس في توزيع أرقام جلوس الطلاب على جميع الطلاب والطالبات، استعدادًا لانطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية منتصف الأسبوع المقبل. 

وقال مصدر مسئول بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إنه تم الانتهاء من وضع أسئلة اختبارات صفوف النقل، كما تم الانتهاء من طباعتها وتجهيزها وفقًا لأعداد الطلاب باللجان.

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وشدد المصدر على أن أوراق الامتحانات مؤمّنة في كنترول سري داخل المدرسة، لحين العودة من إجازة شم النسيم منتصف الأسبوع المقبل.

وأعلنت مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية تعليمات مهمة وعاجلة بشأن تأمين امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي، والشهادة الإعدادية.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وضوابط الامتحانات للعام الدراسي الجاري

 

خطة تأمين المديريات للعملية الامتحانية

وينشر "الدستور" في التقرير التالي خطة تأمين المديريات للعملية الامتحانية:

شددت المديريات على ضرورة تأمين الأسئلة والإجابة داخل غرفة مغلقة بالحديد محكمة الغلق والتأمين، مع التأكد من كفاية وسلامة وسائل الأمن والسلامة بجميع اللجان، بالإضافة إلى مراجعة التوصيلات الكهربائية وفصل التيار الكهربي في نهاية كل يوم عن الحجرة المخصصة للكنترول والموجودة بها كراسات الأجوبة.

وحذرت المديريات التعليمية من استخدام الهاتف للمعلم والطالب فى لجان امتحانات الترم الثاني 2024، بالإضافة إلى منع التدخين داخل اللجان والكنترولات.

ضوابط امتحانات صفوف النقل

ووجهت المديريات التعليمية خطابًا للإدارات التعليمية، يحتوي على تعليمات بشأن ضوابط امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني، وذلك استعدادًا لبدء الامتحانات، المقرر انطلاقها في 8 مايو، وفقًا للجداول المعلنة.

من جانبه، شدد الدكتور رضا حجازي على أهمية التعاون مع المحافظة في توفير كافة العوامل وتهيئة البيئة المناسبة والداعمة لإنجاح المراجعات النهائية، وتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب.

اختبارات صفوف النقل الشهادة الاعدادية عملية الامتحانية مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الفصل الدراسي الثاني

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