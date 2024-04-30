الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"التعليم" تعلن إجراءات إعادة اجتياز التدريبات فى "مسابقة 30 ألف معلم - الدفعة الأولى"

وزارة التربية التعليم
وزارة التربية التعليم

أعلنت وزارة التربية التعليم والتعليم الفني عن أنه تم التنسيق مع الجهة المعنية لإجراء إعادة اجتياز التدريبات للمعلمين والمعلمات ممن قاموا بتقديم التظلمات إلى المديريات التعليمية؛ بشأن مسابقة "30 ألف معلم - الدفعة الأولى"، في إطار حرص الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، على المتابعة المستمرة لجميع المستجدات المتعلقة بالمسابقة.

تنبيهات عاجلة من "التعليم" لطلاب أولى وثانية ثانوى قبل امتحانات مايو

 

رابط تقديم التظلمات 

وتنوه وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة قيام المعلمين والمعلمات الذين تقدموا بالتظلمات بالتسجيل من خلال الموقع التالي: http://miltraining.mod.gov.eg

في التوقيتات التالية:
- تسجيل البيانات الأساسية في المدة (1 – 5 / 5 / 2024).
- تسجيل البيانات الاجتماعية في المدة (4 – 8 / 5 / 2024).

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وتيسيرًا من الوزارة على المعلمين المستهدفين، سيتم إرسال تعليمات إعادة اجتياز التدريبات من خلال المديريات التعليمية بالمحافظات.

مسابقة 30 ألف معلم- وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي اجتياز التدريبات للمعلمين والمعلمات وزارة التربية والتعليم

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