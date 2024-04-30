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تحقيقات ومتابعات

تنبيهات عاجلة من "التعليم" لطلاب أولى وثانية ثانوى قبل امتحانات مايو

التابلت
التابلت

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات هامة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل الامتحانات التي ستبدأ في مايو، وكشفت الوزارة عن بعض التعليمات الخاصة بالتابلت المدرسي، وهي كالتالي:

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أولًا: يُمنع تقسيم الشاشة على المنصة لأن ذلك سيؤدي إلى إغلاق الامتحان، ما يترتب عليه الخروج من المنصة.
ثانيًا: يُمنع فتح الكتب الدراسية الإلكترونية على التابلت أو محاولة فتح ثغرات أو محاولة التهكير.
ثالثًا: يُمنع تغيير وضعية الشاشة إلى الشاشة السوداء.
رابعًا: يُمنع إلغاء شريط المهام السفلي على شاشة التابلت.
خامسًا: من الضروري تحديث التابلت من خلال نظام نوكس مانج، وتحديث منصة سويفت أسيس إلى الإصدار V1.6.9.
سادسًا: يجب شحن بطارية التابلت إلى 100%.
سابعًا: ضرورة زيادة زمن توقف الشاشة إلى الحد الأقصى 30 دقيقة.
ثامنًا: الشبكة الأساسية للامتحان هي شبكة SCHOOL.

أجهزة التابلت المدرسي إقرار تسليم التابلت أهمية استخدام التابلت اجهزة التابلت للثانوية العامة إيصال التابلت

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