الثلاثاء 30 أبريل 2024
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مصر

الصحة تبحث مع وزيرة التعاون الدولى القطرية فرص الاستثمار فى المجال الصحى والسياحة العلاجية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقدت وزارة الصحة والسكان اجتماعًا مع وزيرة التعاون الدولي القطرية، الدكتورة لؤلؤة الخاطري، لبحث سبل التعاون بين البلدين في العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر «أهداف قطر 2024».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تطرق إلى بحث أهم المستجدات والموقف التنفيذي بشأن إدخال المساعدات الطبية والإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، والجهود المشتركة بين البلدين في هذا الشأن.

فرص الاستثمار في المجال الصحي

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير بحث مع الدكتورة لؤلؤة الخاطري فرص الاستثمار في المجال الصحي والسياحة العلاجية، وكذلك التعاون في مختلف المجالات الطبية الوقائية والعلاجية والتغطية الصحية الشاملة، وأيضًا البرامج التدريبية لرفع كفاءة الأطقم الطبية المختلفة.

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وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن مناقشة تبادل الخبرات بين الدولتين في مجال الميكنة والرقمنة «digitaliztion» للخدمات الصحية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدولتين في مجال القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية الدقيقة.

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وقال «عبدالغفار» إن الدكتور خالد عبدالغفار بحث مع وزيرة التعاون الدولي القطرية تبادل الزيارات بين المسئولين في القطاع الصحي، للتعرف على خبرات الدولتين في مجال نظم إدارة المستشفيات والرعاية الصحية الأساسية والوقائية.

 

 

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الصحة التعاون الدولي القطرية الاستثمار المجال الصحي السياحة العلاجية

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