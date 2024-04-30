الثلاثاء 30 أبريل 2024
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مصر

وزير التعليم ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض طلاب المدارس الفنية بمدينة نصر

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى

 

افتتح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة معرض طلاب المدارس الفنية "ابدع واصنع، منذ قليل، والذى يتم تنظيمه بالمدرسة الفنية المتقدمة بمدينة نصر.

وناقش وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،  مع الطلاب الإبتكارات والمعارف المكتسبة من أعمالهم اليدوية التى يتم تنفيذها فى المدارس الفنية طوال العام الدراسى.

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"التعليم" تنظم المعرض السنوى وورش عمل طلاب مدارس التعليم الفنى بالقاهرة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عدد المدارس المشاركة في معرض "ابدع واصنع" لطلبة التعليم الفنى، موضحة أن يشارك 38 مدرسة صناعي في 18 تخصص صناعي، منها 7 مدراس فندقية في 3 تخصصات و5 مدارس تجاري في 3 تخصصات و3 مدارس زراعية في 3 تخصصات ومدرستين تكنولوجيا تطبيقية ومدارس تعليم مزدوج داخل مصنع، وتنوعت منتجات طلاب المدارس الفنية المشاركة فى المعرض ما بين أعمال نجارة وزخرفة وتصنيع وتشكيل معادن وتركيب وفك كاميرات المراقبة وميكانيكا سيارات.

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وكان وزير التربية والتعليم شهد خلال الأيام القليلة الماضية مشروعات طلاب المدارس الفنية بطنطا والتى تخدم البيئة والمجتمع وحرص الوزير على الاستماع إلى شرح الطلاب لمشروعاتهم والتى تضمنت التحكم فى مزلقانات السكك الحديدية أوتوماتيكيا، والتحكم فى الإضاءة بواسطة حلية ضوئية، وقياس مستوى سائل فى خزان مياة، وعصا ذكية لاستخدام المكفوفين، وكرة إطفاء حريق، ووحدة رى تعمل أوتوماتيكيا، ووحدة حريق تعمل أوتوماتيكيا مع حساس دخان، وماكيت حى لمحطة تنقية مياه الشرب، ومجموعة نماذج للبناء والتشطيبات والخرسانة، ونقل وتوزيع القدرة الكهربية، ودائرة الكشف عن تسريب الغاز، ودائرة التحكم فى إنارة الشوارع أوتوماتيكيا، والتحكم فى سرعة محرك، ومشروع تصميم وتنفيذ ثلاجة، ومشروع تصميم وتنفيذ ديب فريزر، ومشروع تصميم وتنفيذ منشار كهربائى، وتصميم جهاز بصمة نيوماتيك، وتصميم نموذج ونش لرفع الاثاث وغيرهم من المشروعات.

 

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لمدرسة الفنية المتقدمة بمدينة نصر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة معرض طلاب المدارس الفنية وزير التربية والتعليم تكنولوجيا تطبيقية مدارس تعليم مزدوج

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