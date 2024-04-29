الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي "الترم الثاني" 2024

امتحانات الترم الثاني
امتحانات الترم الثاني

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي "ترم ثانى" 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل. “الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي "ترم ثانى" 2024 

 

نشرت عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثانى 2024 والذى جاء كالتالى:

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2024

الخميس 16 مايو 2024.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

السبت 18 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية

الأحد 19 مايو 2024.. اللغة الإنجليزية، وتكنولوجيا المعلومات

الإثنين 20 مايو 2024.. العلوم

الثلاثاء 21 مايو 2024.. الجبر والإحصاء، والتربية الفنية

الأربعاء 22 مايو 2024.. الهندسة

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الإسكندرية

 

السبت 18 مايو 2024.. اللغة العربية، والتربية الدينية

الأحد 19 مايو 2024.. اللغة الأجنبية

الإثنين 20 مايو 2024.. العلوم

الثلاثاء 21 مايو 2024.. الجبر، والتربية الفنية

الأربعاء 22 مايو 2024.. الهندسة، والحاسب الآلي

الخميس 23 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية 2024

 

السبت 18 مايو 2024.. اللغة العربية والخط والإملاء.

الأحد 19 مايو 2024.. العلوم، والتربية الدينية

الإثنين 20 مايو 2024.. اللغة الأجنبية، والتربية الرياضية.

الثلاثاء 21 مايو 2024.. الهندسة، والتربية الفنية.

الأربعاء 22 مايو 2024.. الجبر والإحصاء.

الخميس 23 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

مجلس جامعة المنصورة يُناقش جاهزية الكليات لانعقاد امتحانات نهاية العام

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الشرقية

السبت 18 مايو 2024.. اللغة العربية، والتربية الدينية

الأحد 19 مايو 2024.. الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الإثنين 20 مايو 2024.. اللغة الأجنبية

الثلاثاء 21 مايو 2024.. الهندسة، والتربية الفنية

الأربعاء 22 مايو 2024.. العلوم

الخميس 23 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الغربية

السبت 18 مايو 2024.. اللغة العربية

الأحد 19 مايو 2024.. الجبر والإحصاء، والتربية الفني

الإثنين 20 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية

الثلاثاء 21 مايو 2024.. الهندسة، والتربية الفنية

الأربعاء 22 مايو 2024.. اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الخميس 23 مايو 2024.. العلوم

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الدقهلية

السبت 18 مايو 2024.. اللغة العربية

الأحد 19 مايو 2024.. الجبر والإحصاء، والتربية الدينية

الإثنين 20 مايو 2024.. العلوم، والكمبيوتر 

الثلاثاء 21 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية

الأربعاء 22 مايو 2024.. الهندسة، والتربية الفنية

الخميس 23 مايو 2024.. اللغة الأجنبية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2024

وفيما يخص جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2024 فإنّه يأتي كما يلي:

السبت 18 مايو 2024.. اللغة العربية والخط والإملاء.

الأحد 19 مايو 2024.. الجبر والإحصاء، وتكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 20 مايو 2024.. الهندسة.

الثلاثاء 21 مايو 2024.. اللغة الأجنبية، والتربية الدينية

الأربعاء 22 مايو 2024.. العلوم، والتربية الفنية.

الخميس 23 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الفيوم

السبت 18 مايو 2024.. اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية

الأحد 19 مايو 2024.. العلوم

الإثنين 20 مايو 2024.. الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الثلاثاء 21 مايو 2024.. اللغة الأجنبية الأولى، والتربية الفنية

الأربعاء 22 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية

الخميس 23 مايو 2024.. الهندسة، واللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات، والتربية الرياضية للمدارس الرياضي

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 بني سويف

السبت 18 مايو 2024.. اللغة العربية، والتربية الرياضية

الأحد 19 مايو 2024.. الدراسات، والكمبيوتر 

الإثنين 20 مايو 2024.. اللغة الأجنبية

الثلاثاء 21 مايو 2024.. الهندسة، والتربية الدينية

الأربعاء 22 مايو 2024.. الجبر، والتربية الفنية

الخميس 23 مايو 2024.. العلوم

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 المنيا

الأربعاء 15 مايو 2024.. اللغة العربية

الخميس 16 مايو 2024.. الهندسة، والكمبيوتر

السبت 18 مايو 2024.. اللغة الأجنبية، والتربية الدينية

الأحد 19 مايو 2024.. الجبر والإحصاء، والتربية الفنية

الإثنين 20 مايو 2024.. الدراسات

الثلاثاء 21 مايو 2024.. العلوم

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 سوهاج

السبت 18 مايو 2024.. اللغة العربية، والتربية الرياضية للمدارس الرياضية

الأحد 19 مايو 2024.. الجبر والإحصاء، والتربية الفنية

الإثنين 20 مايو 2024.. العلوم، والتربية الدينية

الثلاثاء 21 مايو 2024.. اللغة الأجنبية

الأربعاء 22 مايو 2024.. الهندسة، والكمبيوتر 

الخميس 23 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 كفر الشيخ

الأربعاء 15 مايو 2024.. اللغة العربية، والتربية الدينية

الخميس 16 مايو 2024.. الجبر، والتربية الفنية

السبت 18 مايو 2024.. الهندسة، والكمبيوتر 

الأحد 19 مايو 2024.. العلوم

 الإثنين 20 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية

الثلاثاء 21 مايو 2024.. اللغة الإنجليزية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 البحيرة

الأربعاء 15 مايو 2024.. اللغة العربية، والتربية الدينية

الخميس 16 مايو 2024.. الجبر، والتربية الفنية

السبت 18 مايو 2024.. الهندسة، والكمبيوتر 

الأحد 19 مايو 2024.. العلوم

الإثنين 20 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية

الثلاثاء 21 مايو 2024.. اللغة الإنجليزية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 المنوفية

الخميس 16 مايو 2024.. الجبر والإحصاء، والكمبيوتر 

السبت 18 مايو 2024.. اللغة العربية، والتربية الدينية

الأحد 19 مايو 2024.. اللغة الأجنبية

الإثنين 20 مايو 2024.. العلوم

الثلاثاء 21 مايو 2024.. الدراسات، والتربية الفنية

الأربعاء 22 مايو 2024.. الهندسة

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الدقهلية

السبت 18 مايو 2024.. اللغة العربية

الأحد 19 مايو 2024.. الجبر والإحصاء، والتربية الدينية

الإثنين 20 مايو 2024.. العلوم، والكمبيوتر 

الثلاثاء 21 مايو 2024.. الدراسات

الأربعاء 22 مايو 2024.. الهندسة، والتربية الفنية

الخميس 23 مايو 2024.. اللغة الأجنبية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 قنا

السبت 18 مايو 2024.. اللغة العربية، والكمبيوتر

الأحد 19 مايو 2024.. الجبر، والتربية الدينية

الإثنين 20 مايو 2024.. الهندسة، واللغة الأجنبية الثانية

الثلاثاء 21 مايو 2024.. العلوم، واللغة الأجنبية الأولى

الأربعاء 22 مايو 2024.. اللغة الأجنبية، والتربية الفنية

الخميس 23 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية

اقرأ المزيد 

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 وموعد إعلان النتيجة

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي ترم ثانى مغربية

مواد متعلقة

موانع الاشتراك في أعمال امتحانات النقل (انفوجراف)

الأكثر قراءة

تفاصيل حفل زفاف الملياردير الهندى بالأهرامات (صور)

14 مليار دولار.. الحكومة تستقبل الدفعة الثانية من أموال «رأس الحكمة» خلال أيام

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

بعد تصريحاته عن عدم وجود أثر لفرعون موسى في مصر.. زاهي حواس يوضح

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

أول خطوة من ليفربول بشأن عقد محمد صلاح الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق