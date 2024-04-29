جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي "الترم الثاني" 2024

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي "ترم ثانى" 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل. “الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي "ترم ثانى" 2024

نشرت عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثانى 2024 والذى جاء كالتالى:

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2024

الخميس 16 مايو 2024.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

السبت 18 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية

الأحد 19 مايو 2024.. اللغة الإنجليزية، وتكنولوجيا المعلومات

الإثنين 20 مايو 2024.. العلوم

الثلاثاء 21 مايو 2024.. الجبر والإحصاء، والتربية الفنية

الأربعاء 22 مايو 2024.. الهندسة

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الإسكندرية

السبت 18 مايو 2024.. اللغة العربية، والتربية الدينية

الأحد 19 مايو 2024.. اللغة الأجنبية

الإثنين 20 مايو 2024.. العلوم

الثلاثاء 21 مايو 2024.. الجبر، والتربية الفنية

الأربعاء 22 مايو 2024.. الهندسة، والحاسب الآلي

الخميس 23 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية 2024

السبت 18 مايو 2024.. اللغة العربية والخط والإملاء.

الأحد 19 مايو 2024.. العلوم، والتربية الدينية

الإثنين 20 مايو 2024.. اللغة الأجنبية، والتربية الرياضية.

الثلاثاء 21 مايو 2024.. الهندسة، والتربية الفنية.

الأربعاء 22 مايو 2024.. الجبر والإحصاء.

الخميس 23 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الشرقية

السبت 18 مايو 2024.. اللغة العربية، والتربية الدينية

الأحد 19 مايو 2024.. الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الإثنين 20 مايو 2024.. اللغة الأجنبية

الثلاثاء 21 مايو 2024.. الهندسة، والتربية الفنية

الأربعاء 22 مايو 2024.. العلوم

الخميس 23 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الغربية

السبت 18 مايو 2024.. اللغة العربية

الأحد 19 مايو 2024.. الجبر والإحصاء، والتربية الفني

الإثنين 20 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية

الثلاثاء 21 مايو 2024.. الهندسة، والتربية الفنية

الأربعاء 22 مايو 2024.. اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الخميس 23 مايو 2024.. العلوم

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الدقهلية

السبت 18 مايو 2024.. اللغة العربية

الأحد 19 مايو 2024.. الجبر والإحصاء، والتربية الدينية

الإثنين 20 مايو 2024.. العلوم، والكمبيوتر

الثلاثاء 21 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية

الأربعاء 22 مايو 2024.. الهندسة، والتربية الفنية

الخميس 23 مايو 2024.. اللغة الأجنبية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2024

وفيما يخص جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2024 فإنّه يأتي كما يلي:

السبت 18 مايو 2024.. اللغة العربية والخط والإملاء.

الأحد 19 مايو 2024.. الجبر والإحصاء، وتكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 20 مايو 2024.. الهندسة.

الثلاثاء 21 مايو 2024.. اللغة الأجنبية، والتربية الدينية

الأربعاء 22 مايو 2024.. العلوم، والتربية الفنية.

الخميس 23 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الفيوم

السبت 18 مايو 2024.. اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية

الأحد 19 مايو 2024.. العلوم

الإثنين 20 مايو 2024.. الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الثلاثاء 21 مايو 2024.. اللغة الأجنبية الأولى، والتربية الفنية

الأربعاء 22 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية

الخميس 23 مايو 2024.. الهندسة، واللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات، والتربية الرياضية للمدارس الرياضي

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 بني سويف

السبت 18 مايو 2024.. اللغة العربية، والتربية الرياضية

الأحد 19 مايو 2024.. الدراسات، والكمبيوتر

الإثنين 20 مايو 2024.. اللغة الأجنبية

الثلاثاء 21 مايو 2024.. الهندسة، والتربية الدينية

الأربعاء 22 مايو 2024.. الجبر، والتربية الفنية

الخميس 23 مايو 2024.. العلوم

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 المنيا

الأربعاء 15 مايو 2024.. اللغة العربية

الخميس 16 مايو 2024.. الهندسة، والكمبيوتر

السبت 18 مايو 2024.. اللغة الأجنبية، والتربية الدينية

الأحد 19 مايو 2024.. الجبر والإحصاء، والتربية الفنية

الإثنين 20 مايو 2024.. الدراسات

الثلاثاء 21 مايو 2024.. العلوم

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 سوهاج

السبت 18 مايو 2024.. اللغة العربية، والتربية الرياضية للمدارس الرياضية

الأحد 19 مايو 2024.. الجبر والإحصاء، والتربية الفنية

الإثنين 20 مايو 2024.. العلوم، والتربية الدينية

الثلاثاء 21 مايو 2024.. اللغة الأجنبية

الأربعاء 22 مايو 2024.. الهندسة، والكمبيوتر

الخميس 23 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 كفر الشيخ

الأربعاء 15 مايو 2024.. اللغة العربية، والتربية الدينية

الخميس 16 مايو 2024.. الجبر، والتربية الفنية

السبت 18 مايو 2024.. الهندسة، والكمبيوتر

الأحد 19 مايو 2024.. العلوم

الإثنين 20 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية

الثلاثاء 21 مايو 2024.. اللغة الإنجليزية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 البحيرة

الأربعاء 15 مايو 2024.. اللغة العربية، والتربية الدينية

الخميس 16 مايو 2024.. الجبر، والتربية الفنية

السبت 18 مايو 2024.. الهندسة، والكمبيوتر

الأحد 19 مايو 2024.. العلوم

الإثنين 20 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية

الثلاثاء 21 مايو 2024.. اللغة الإنجليزية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 المنوفية

الخميس 16 مايو 2024.. الجبر والإحصاء، والكمبيوتر

السبت 18 مايو 2024.. اللغة العربية، والتربية الدينية

الأحد 19 مايو 2024.. اللغة الأجنبية

الإثنين 20 مايو 2024.. العلوم

الثلاثاء 21 مايو 2024.. الدراسات، والتربية الفنية

الأربعاء 22 مايو 2024.. الهندسة

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الدقهلية

السبت 18 مايو 2024.. اللغة العربية

الأحد 19 مايو 2024.. الجبر والإحصاء، والتربية الدينية

الإثنين 20 مايو 2024.. العلوم، والكمبيوتر

الثلاثاء 21 مايو 2024.. الدراسات

الأربعاء 22 مايو 2024.. الهندسة، والتربية الفنية

الخميس 23 مايو 2024.. اللغة الأجنبية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 قنا

السبت 18 مايو 2024.. اللغة العربية، والكمبيوتر

الأحد 19 مايو 2024.. الجبر، والتربية الدينية

الإثنين 20 مايو 2024.. الهندسة، واللغة الأجنبية الثانية

الثلاثاء 21 مايو 2024.. العلوم، واللغة الأجنبية الأولى

الأربعاء 22 مايو 2024.. اللغة الأجنبية، والتربية الفنية

الخميس 23 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية