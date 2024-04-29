الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنفوجراف

موانع الاشتراك في أعمال امتحانات النقل (انفوجراف)

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت مديريات التربية والتعليم، موانع الاشتراك من المعلمين والمعلمات في أعمال امتحانات النقل بالفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2023/2024. 

موانع الاشتراك من المعلمين والمعلمات فى اعمال امتحانات النقل

 

وتنشر "الدستور" الموانع من خلال الانفوجراف التالي:

1 - ألا يكون محروما من أعمال الامتحانات.

2 - ألا يكون محالًا للمحاكمة التأديبية.

3 - ألا يكون المشاركون في أعمال الامتحانات من الذين يقومون بالتدريس لهم.

4 - ألا يكون المشاركون في أعمال الامتحانات مما لديهم أقارب حتى الدرجة الرابعة.

طبيعة العصر.

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الموانع
الموانع
مديريات التربية والتعليم اعمال امتحانات النقل الفصل الدراسي الثاني المدارس الابتدائية صفوف النقل

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