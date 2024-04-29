موانع الاشتراك في أعمال امتحانات النقل (انفوجراف)

أعلنت مديريات التربية والتعليم، موانع الاشتراك من المعلمين والمعلمات في أعمال امتحانات النقل بالفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

موانع الاشتراك من المعلمين والمعلمات فى اعمال امتحانات النقل

وتنشر "الدستور" الموانع من خلال الانفوجراف التالي:

1 - ألا يكون محروما من أعمال الامتحانات.

2 - ألا يكون محالًا للمحاكمة التأديبية.

3 - ألا يكون المشاركون في أعمال الامتحانات من الذين يقومون بالتدريس لهم.

4 - ألا يكون المشاركون في أعمال الامتحانات مما لديهم أقارب حتى الدرجة الرابعة.

طبيعة العصر.