موانع الاشتراك في أعمال امتحانات النقل (انفوجراف)
أعلنت مديريات التربية والتعليم، موانع الاشتراك من المعلمين والمعلمات في أعمال امتحانات النقل بالفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2023/2024.
موانع الاشتراك من المعلمين والمعلمات فى اعمال امتحانات النقل
وتنشر "الدستور" الموانع من خلال الانفوجراف التالي:
1 - ألا يكون محروما من أعمال الامتحانات.
2 - ألا يكون محالًا للمحاكمة التأديبية.
3 - ألا يكون المشاركون في أعمال الامتحانات من الذين يقومون بالتدريس لهم.
4 - ألا يكون المشاركون في أعمال الامتحانات مما لديهم أقارب حتى الدرجة الرابعة.
طبيعة العصر.