أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن روابط المراجعة النهائية فى مادة الرياضيات لجميع الصفوف الدراسية من الصف الرابع الإبتدائى وحتى الثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

المراجعة النهائية فى مادة الرياضيات لجميع الصفوف الدراسية 2024

وجاء ذلك من منطلق حرص مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على مصلحة أبنائها الطلاب بجميع المراحل التعليمية، وفى إطار التقويم المستمر الداعم لهم وخطة الدولة لدعم التحول الرقمي.

روابط الحصول على المراجعة النهائية فى مادة الرياضيات لجميع الصفوف الدراسية من الصف الرابع الإبتدائى وحتى الثاني الثانوي:

الروابط الإلكترونية كالتالى:-

اختبارات الفصل الدراسي الثاني 2024

على صعيدا أخر، تستعد المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، لعقد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالعام الدراسي الحالي 2023/ 2024.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، بوضع أسئلة اختبارات صفوف النقل من خلال المعلمين الأوائل بالإدارات التعليمية.