روابط المراجعة النهائية فى مادة الرياضيات لجميع الصفوف الدراسية
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن روابط المراجعة النهائية فى مادة الرياضيات لجميع الصفوف الدراسية من الصف الرابع الإبتدائى وحتى الثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
المراجعة النهائية فى مادة الرياضيات لجميع الصفوف الدراسية 2024
وجاء ذلك من منطلق حرص مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على مصلحة أبنائها الطلاب بجميع المراحل التعليمية، وفى إطار التقويم المستمر الداعم لهم وخطة الدولة لدعم التحول الرقمي.
روابط الحصول على المراجعة النهائية فى مادة الرياضيات لجميع الصفوف الدراسية من الصف الرابع الإبتدائى وحتى الثاني الثانوي:
الروابط الإلكترونية كالتالى:-
- مراجعة نهائية رياضيات الصف الرابع الإبتدائي مايو 2024 المراجعة النهائية رياضيات الصف الخامس الابتدائي مايو 2024
- مراجعة نهائية رياضيات الصف السادس الإبتدائي مايو 2024
- المراجعة النهائية للصف الأول الإعدادى الفصل الدراسي الثانى 2024
- المراجعة النهائية للصف الثانى الإعدادى الفصل الدراسى الثانى 2024
- المراجعة النهائية للصف الثالث الإعدادى الفصل الدراسى الثانى 2024.
- مراجعة نهائية رياضيات الصف الأول الثانوى 2024
- المراجعة النهائية - الفصل الدراسى الثانى 2024 -الرياضيات العامة للصف الثانى الثانوى الأدبى
- المراجعة النهائية الفصل الدراسى الثانى 2024 - تطبيقات الرياضيات للصف الثانى الثانوى العلمى
- المراجعة النهائية - الفصل الدراسي الثانى 2024 - الرياضيات البحتة للصف الثانى الثانوى العلمى
اختبارات الفصل الدراسي الثاني 2024
على صعيدا أخر، تستعد المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، لعقد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالعام الدراسي الحالي 2023/ 2024.
ووجهت وزارة التربية والتعليم، بوضع أسئلة اختبارات صفوف النقل من خلال المعلمين الأوائل بالإدارات التعليمية.