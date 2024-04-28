وزارة التعليم تنظم فعاليات بطولة الجمهورية لألعاب القوى للمدارس (بنات) للمراحل التعليمية الثلاث

نظمت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، من خلال الإدارة العامة للتربية الرياضية، بوزارة التربية والتعليم، بطولة الجمهورية لألعاب القوى للمدارس (بنات) للمراحل التعليمية الثلاثة "الابتدائية، والإعدادية، والثانوية"، والتى أقيمت باستاد الإسكندرية الدولي.

وأكدت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية أن مشاركة الطلاب فى البطولات الرياضية تهدف إلى إعداد أبطال في مختلف الرياضات؛ لتمثيل مصر في المحافل الدولية، كما تقوم على تنمية مواهب الطلاب، وغرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي، ونشر الوعي والثقافة الرياضية المفيدة بين الطلاب، بالإضافة إلى العناية والاهتمام بالطلاب الموهوبين، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارية، ورفع مستوى الكفاءة البدنية، والقدرات الحركية والمهارية للطلاب.

وأوضحت أنه قد شارك فى بطولة الجمهورية لألعاب القوى للمدارس (بنات) للمراحل التعليمية الثلاث، إجمالي عدد ٢٠٠٠ طالبة بعدد ١٨ محافظة وهى القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الدقهلية، أسوان، الإسماعيلية، الشرقية، شمال سيناء، الغربية، السويس، المنيا، كفر الشيخ، البحيرة، أسيوط، المنوفية، بورسعيد، بنى سويف.

وأضافت أن مسابقات ألعاب القوى تتكون من مسابقات العدو، مسابقات الجرى، مسابقات المشي، مسابقات الحواجز، دفع الجلة، المطرقة، الوثب الطويل، الوثب الثلاثى، الوثب العالى، سباق الموانع، رمى الرمح، الماراثون، السباقات المركبة (العشارى، القفز بالزانة).

كما أشارت إلى أن البطولة شهدت تنافسًا كبيرًا بين الطالبات فى جميع المراحل التعليمية، حيث فاز فى مسابقة العدو بالمرحلة الثانوية "لسباق ١٠٠م عدو" بالمركز الأول مريم حسين الصغير بمحافظة القاهرة، وفاز "بسباق ٢٠٠م عدو" بالمركز الأول فاطمة عمرو على بمحافظة الإسكندرية، وبالنسبة "لسباق ٨٠٠ م عدو"، فازت بالمركز الأول أمنية إيهاب فتحى بمحافظة الإسكندرية وحققت رقمًا قياسيًا جدیدًا.

وبالنسبة للمرحلة الإعدادية فى مسابقة "١٠٠ م عدو" فازت بالمركز الأول نورهان كمال من محافظة القليوبية، وفازت بالمركز الأول في "سباق 200م عدو" هنا محمد من محافظة القاهرة، وفي "سباق400 م" فازت بالمركز الأول جودى إيهاب من محافظة القاهرة، أما "سباق 1500م" فقد فازت بالمركز الأول هيام عبدالله من محافظة الغربية، وبالنسبة لـ"سباق 800م" فقد فازت بالمركز الأول رحمة محمد من محافظة الغربية.

وبالنسبة للمرحلة الابتدائية فقد فازت بالمركز الأول في "سباق 80م" روعة ياسر بسيونى من محافظة الإسكندرية، وفي "سباق200م" فازت بالمركز الأول هاجر إيهاب من محافظة القليوبية، وفي "سباق600م" فازت بالمركز الأول هاجر إيهاب من محافظة القليوبية.

وبالنسبة "لسباق ٠٣٠٠٠م مشي" فقد فازت بالمرحلة الثانوية بالمركز الأول: منى علي محمود محافظة القاهرة، والمرحلة الإعدادية بسباق "٢٠٠٠ م مشى فازت آلاء محمد بمحافظة الغربية، والمرحلة الابتدائية فازت بمسابقة ١٠٠٠ م مشى ياسمين عمرو.

وبالنسبة للمرحلة الثانوية، فقد فازت بالمركز الأول في "سباق ٢٠٠٠ م جرى" فازت بالمرحلة الثانوية بالمركز الأول نور محمد مسرجة من محافظة الغربية، وفي "سباق ٤٠٠ عدو" فازت بالمركز الأول فاطمة الزهراء بهاء كمال من محافظة القاهرة، وفي "سباق ١٥٠٠م جرى" فازت بالمركز الأول هنا محمود مهدى من محافظة الإسكندرية.

وبالنسبة لـ"سباق ۱۰۰م حواجز"، فقد فازت بالمركز الأول بالمرحلة الثانوية زهوة محمد عبد الفتاح بمحافظة القاهرة، وبالنسبة لسباق "الوثب الثلاثى" بالمرحلة الثانوية فقد فازت بالمركز الأول سلمى عبدالحميد من محافظة القاهرة، كما فازت في "سباق الوثب الطويل" بالمركز الأول علا محمود سيد من محافظة القاهرة، أما "سباق الوثب العالى" فقد فازت بالمركز الأول جنا عمرو فاروق بمحافظة الإسكندرية.

أما سباق "الوثب العالي" للمرحلة الإعدادية فقد فازت بالمركز الأول كارين أحمد من محافظة الإسكندرية، أما "الوثب الطويل" فقد فازت بالمركز الأول مريم محمد من محافظة القاهرة، أما سباق "الوثب الطويل" للمرحلة الابتدائية فقد فازت بالمركز الأول الخديجة محمد من محافظة القاهرة، وفى "الوثب العالى" فقد فازت بالمركز الأول يارا محمد بمحافظة القاهرة.

وبالنسبة لـ"لسباق رمي الرمح" فقد فازت بالمركز الأول فى المرحلة الثانوية ریتاج محمد حلمى من محافظة الإسكندرية، وفى المرحلة الإعدادية فازت بالمركز الأول مى محمد من محافظة الشرقية، وفى المرحلة الابتدائية فازت لاتويا محمد من محافظة القاهرة.

أما بالنسبة لـ"سباق القفز بالزانة" فقد فازت في المرحلة الثانوية بالمركز الأول سارة تامر فتحى من محافظة الإسكندرية.

وفاز في "سباق دفع الجلة" بالمركز الأول بالمرحلة الثانوية شاليمار محمد محمد محمد من محافظة الإسكندرية، وفازت فى المرحلة الإعدادية بالمركز الأول مريم أمجد من محافظة الغربية، وفازت بالمرحلة الابتدائية عزة محمود من محافظة الدقهلية.