وزير الرياضة يُكرم الحكام المصريين فور عودتهم من المشاركة فى بطولة أمم إفريقيا

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزيرالشباب والرياضة، عن إقامة حفل تكريم للحكام المصريين فور عودتهم من المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بكوت ديفوار.

من جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأداء كل عناصر التحكيم المصري الذين شاركوا في البطولة منذ انطلاقها حتي الختام اليوم، مؤكدًا أن التكريم لأحد عناصر المنظومة الرياضية، يأتي من منطلق حرص الدولة المصرية على تقدير أبنائها في كل مجالات عملهم، سواء كانوا لاعبين أو مدربين أو حكاما أو إداريين أو من يتولوا مناصب في الاتحادات الرياضية الدولية والقارية والعربية، ممن يرفعون اسم مصر عاليًا.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن ذلك يأتي في إطار العمل على التطوير المستمر لمنظومة الرياضة المصرية، وبخاصة كرة القدم بكل جوانبها، متمنيًا التوفيق والنجاح الدائم لعناصر التحكيم المصري، وصولاً لأعلى المستويات العالمية.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تحقيق أبطال فريق ألعاب القوى للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي نتائج متميزة أثناء مشاركته في دورة الأندية العربية للسيدات المقامة بالشارقة خلال الفترة بين 6 حتى 11 فبراير الجاري.

وقام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بتقديم التهنئة لبطلات مصر المشاركات في دورة الأندية العربية للسيدات بالإمارات، وطالبهن ببذل قصارى جهدهن من أجل الانضمام إلى المنتخبات وتحقيق المزيد من الإنجازات والميداليات لمصر.

وشهدت نتائج البعثة تفوقا لصالح بطلات المشروع القومي، حيث حققن 9 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضيتين، بالإضافة إلى 4 برونزيات.

وتمكنت شرين شعبان من تحقيق ذهبية رمي الرمح، فيما فاز كل من نور عبده بذهبية مسابقة السباعي مركب وآية وليد بذهبية الوثب العالي.

أما الميداليات الفضية فجاءت عن طريق آية وليد في مسابقة الوثب الثلاثي، فيما فازت نور عبده بفضية الوثب الطويل.

واستطاعت البطلة شهد كامل الفوز ببرونزية مسابقة السباعي مركب، بينما حققت شذى حسام برنزية 200 متر عدو، فيما فازت رحمة عادل ببرونزية 400 متر حواجز، وأخيرًا فاز فريق المشروع القومي المكون من رحمة عادل، شهد كامل، آية وليد وشذى حسام ببرونزية سباق 4*100 تتابع.

ورافق البعثة وفد رسمي برئاسة الدكتور تامر عبدالعظيم، مدير عام برامج الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ويتكون الجهاز الفني من دكتور وسام سيد، مديرا فنيا، كابتن حسام ثروت مدربا للمركب، دكتور أحمد السيد متولي مدربا للرمي، والاستاذة راندا العمري إدارية البعثة.

وشارك بالبطولة 11 دولة، هي:"الإمارات، الكويت، سوريا، ليبيا، العراق، قطر، عمان، الأردن، لبنان، البحرين، السعودية، بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية.