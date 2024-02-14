الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصر تحصد ذهبيتين في ثاني أيام بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى البارالمبي

بطولة فزاع الدولية
بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى البارالمبي

حصد منتخب مصر لألعاب القوى البارالمبي ميداليتين ذهبيتين، في ثاني أيام بطولة فزاع الدولية والتي تستمر حتى 16 فبراير الجاري، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حصل اللاعب كريم عبد التواب على الميدالية الذهبية في سباق الـ 100 متر فئة T44 بتحقيق زمن 11.76 ث وهو رقم شخصي جديد له، كما حقق اللاعب عبد الرحمن شبيب الميدالية الذهبية في مسابقة الوثب الطويل فئه F46 محققا رقما 6.98 وهو رقم شخصي جديد له أيضًا.

وبذلك ترفع مصر رصيدها إلى 4 ميداليات بواقع 2 ذهبية وفضية وبرونزية.

من جانبه وجه إيهاب حسنين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورئيس البعثة المصرية في الإمارات الشكر إلى القنصل العام المصري حسام حسين الذي حرص على حضور مسابقات اليوم الثاني، لمؤازرة اللاعبين.

وهنأ حنسين البعثة المصرية، بالنتائج المميزة التي يحققها أبطال منتخب مصر.

وأكد حسنين أن محمد الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية وعضو اللجنة البارالمبية الدولية، حرص على تهنئة أبطال مصر.

يذكر أن منتخب مصر توج بميداليتين في اليوم الأول بالبطولة، حيث حقق اللاعب كريم محمود عبدالتواب الميدالية البرونزية في سباق 200 متر عدو في الفئة الطبية T44، بتحقيق زمن قدره 23.63 ث وهو رقم شخصي جديد له، كما حقق اللاعب جمعة محمد عبدالحميد الميدالية الفضية في سباق قذف القرص فئة F56 محققا رقما 38.32 محققا بذلك رقمًا شخصيًا جديدًا.

ويرأس البعثة في الإمارات، إيهاب حسنين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية.

وتضم قائمة منتخب مصر لألعاب القوى البارالمبي في بطولة فزاع الدولية كلًا من: 
كريم محمود عبدالتواب - محمد كمال رمضان - إبراهيم بدر محمد - مصطفى فتح الله علي - جمعة محمد عبدالحميد - عبدالرحمن يوسف شبيب - شيماء سامي جابر - مها شعبان أبو سالم.

الجهاز الفني والإداري: محمد عيسى رئيس جهاز ألعاب القوى - أحمد نصر المراجي مدرب مسابقات الوثب والعدو - أحمد خيري ضاحي مدرب مسابقات الرمي - محمود رمضان العطار إداري.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

منتخب مصر توج بميداليتين اللجنة البارالمبية بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى البارالمبي دولة الإمارات العربية المتحدة بطولة فزاع الدولية إيهاب حسنين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية و

مواد متعلقة

أيقونة البارالمبية.. إبراهيم حمدتو يواصل خطف الأضواء في البطولات الدولية

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 25 وأبرز أحداثها

السبب ضحكة.. تفاصيل مقتل شاب على يد مسن بدار السلام

عاجل.. عامر حسين يكشف تفاصيل نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك بالسعودية

أجمل صور عيد الحب 2024 وسر ارتباطه بـ "فالنتين"

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوز ية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

بيضة الديك| الطيب صالح.. كيف تصبح عبقريًا برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

ماجد حبته

القمة الـ41 للنيباد

عبد الرحيم طايع

مصر وتركيا.. الوئام الذى سطع كالشمس!

لواء.حمدى البطران

أردوغان فى مصر

عبد الرحيم طايع

الروح الإيفوارية العظيمة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"