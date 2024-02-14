مصر تحصد ذهبيتين في ثاني أيام بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى البارالمبي

حصد منتخب مصر لألعاب القوى البارالمبي ميداليتين ذهبيتين، في ثاني أيام بطولة فزاع الدولية والتي تستمر حتى 16 فبراير الجاري، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حصل اللاعب كريم عبد التواب على الميدالية الذهبية في سباق الـ 100 متر فئة T44 بتحقيق زمن 11.76 ث وهو رقم شخصي جديد له، كما حقق اللاعب عبد الرحمن شبيب الميدالية الذهبية في مسابقة الوثب الطويل فئه F46 محققا رقما 6.98 وهو رقم شخصي جديد له أيضًا.

وبذلك ترفع مصر رصيدها إلى 4 ميداليات بواقع 2 ذهبية وفضية وبرونزية.

من جانبه وجه إيهاب حسنين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورئيس البعثة المصرية في الإمارات الشكر إلى القنصل العام المصري حسام حسين الذي حرص على حضور مسابقات اليوم الثاني، لمؤازرة اللاعبين.

وهنأ حنسين البعثة المصرية، بالنتائج المميزة التي يحققها أبطال منتخب مصر.

وأكد حسنين أن محمد الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية وعضو اللجنة البارالمبية الدولية، حرص على تهنئة أبطال مصر.

يذكر أن منتخب مصر توج بميداليتين في اليوم الأول بالبطولة، حيث حقق اللاعب كريم محمود عبدالتواب الميدالية البرونزية في سباق 200 متر عدو في الفئة الطبية T44، بتحقيق زمن قدره 23.63 ث وهو رقم شخصي جديد له، كما حقق اللاعب جمعة محمد عبدالحميد الميدالية الفضية في سباق قذف القرص فئة F56 محققا رقما 38.32 محققا بذلك رقمًا شخصيًا جديدًا.

ويرأس البعثة في الإمارات، إيهاب حسنين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية.

وتضم قائمة منتخب مصر لألعاب القوى البارالمبي في بطولة فزاع الدولية كلًا من:

كريم محمود عبدالتواب - محمد كمال رمضان - إبراهيم بدر محمد - مصطفى فتح الله علي - جمعة محمد عبدالحميد - عبدالرحمن يوسف شبيب - شيماء سامي جابر - مها شعبان أبو سالم.

الجهاز الفني والإداري: محمد عيسى رئيس جهاز ألعاب القوى - أحمد نصر المراجي مدرب مسابقات الوثب والعدو - أحمد خيري ضاحي مدرب مسابقات الرمي - محمود رمضان العطار إداري.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.