الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أيقونة البارالمبية.. إبراهيم حمدتو يواصل خطف الأضواء في البطولات الدولية

إبراهيم حمدتو
إبراهيم حمدتو

واصل إبراهيم حمدتو، أسطورة تنس الطاولة البارالمبي خطف الأضواء بعد مشاركته في بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبي التي تقام في الفترة من 24-27 يناير الجارى داخل مجمع الصالات بالسادس من أكتوبر.

يعد حمدتو أيقونة لعبة تنس الطاولة البارالمبي الذي يحظى بتقدير واحترام جميع المشاركين في البطولة وفي أسرة تنس الطاولة وكذلك مجتمع الرياضة البارالمبية على مستوى العالم.

يسعى حمدتو لمواصلة تألقه وإبهار العالم بقدراته الفائقة، حيث يعد اللاعب الوحيد في العالم الذي يتمكن من لعب تنس الطاولة بدون يديه مستخدما فمه للتحكم في المضرب.

وخطف حمدتو الأنظار في دورة الألعاب البارالمبية الماضية بطوكيو وحصل على إشادات دولية واسعة لقدرته في لعب تنس الطاولة بشكل فريد من نوعه، ويسعى لمواصلة تألقه والمشاركة في بارالمبياد باريس 2024 التي ستقام الصيف المقبل.

ويستعد حمدتو لخوض منافسات الزوجي للرجال غدا الجمعة في بطولة مصر الدولية.

أهمية البطولة يكمن في جمع النقاط للتأهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

تقام البطولة بمشاركة 184 لاعبا ولاعبة يمثلون 27 دولة، هى: بلجيكا، تشيلي، التشيك، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، هونج كونج، المجر، الهند،  العراق، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا الجنوبية، السعودية، مونتينيجرو، هولندا، النرويج، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، تركيا، أوكرانيا، فنزويلا، اليمن، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

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البطل ابراهيم حمدتو اللجنة البارالمبية الدولية الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد اتحاد تنس الطاولة إمين صندوق اللجنة البارالمبية

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