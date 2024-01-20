السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لدعم أبطال مصر فى بارالمبياد باريس 2024.. وزير الرياضة يشهد مراسم توقيع عقد رعاية "المتحدة للرياضة" و"البارالمبية المصرية"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة توقيع عقد الرعاية لابطال مصر من الرياضيين بين الشركة المتحدة للرياضة واللجنة البارالمبية المصرية.

ويشمل البروتوكول على دعم أنشطة اللجنة خلال الفترة المقبلة، من أجل دعم اللجنة البارالمبية المصرية للمشاركة فى الاحــداث الرياضية  سواء المحلية أو الدولية والتى يأتي على رأسها دورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024.

ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر إلى الشريك الرئيسي للنجاح مع وزارة الشباب والرياضة الشركة المتحدة للخدمات الرياضية برئاسة محمد يحيى رئيس المتحدة للرياضة. 

وأضاف صبحي: “نبارك اليوم هذا البروتوكول بين الشركة المتحدة للرياضة واللجنة البارالمبية المصرية”.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن المنظومة الرياضية المصرية تحظي بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي والعمل فى ضوء توجيهاته لتكثيف أوجه الرعاية لجميع ابطالنا الرياضيين على المستويين الأولمبي والبارالمبي. 

وأثنى وزير الرياضة على الترابط الكبير الذي حدث للرياضة والاتحادات المصرية مؤخرا، مضيفًا أننا حريصون على تهيئة الأجواء أمام جميع الاتحادات واللجنة الأولمبية والبارالمبية للعمل بحرية ودون وصاية لتحقيق الانجازات التى تتناسب وحجم الدعم من القيادة السياسية وترضي جماهير الرياضة المصرية.

واضاف صبحي ان الوزارة تدعم كل رؤساء الاتحادات الرياضية المصرية  والدولة المصرية تحترم وتراعي المواثيق الدولية والاتحادات الدولية.

واختتم وزير الشباب والرياضة أن المنظومة الرياضية المصرية بكل مفرداتها تعمل من أجل مصلحة الرياضة المصرية وتعلى من شأن الوطن ولا وجود لأية  مصالح شخصية وفقط إعلاء شأن الرياضة المصرية على جميع المستويات والمنافسات القارية والعالمية.

وأوضح رئيس اللجنة البارالمبية المصرية الدكتور حسام الدين مصطفى أن لدينا منتج جيد يمكن دعمه وتسويقه والبروتكول اليوم والتعاون ورعاية المتحدة للجنة البارالمبية سوف يمثل نقلة كبيرة لتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات للرياضة المصرية.

حضر مراسم البروتوكول العديد من رؤساء الاتحادات البارالمبية والأولمبية والعديد من قيادات الشركة المتحدة للرياضة ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

IMG-20240120-WA0053
IMG-20240120-WA0053
IMG-20240120-WA0055
IMG-20240120-WA0055
IMG-20240120-WA0054
IMG-20240120-WA0054
IMG-20240120-WA0056
IMG-20240120-WA0056
إمين صندوق اللجنة البارالمبية المتحدة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المباراة الودية الجنة ابارالمبية الدكتور حسام الدين مصطفى

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل عقد مدرب الزمالك الجديد كارل هوفيكنز

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

خطة تنفيذ.. سياسيون: ترجمة توصيات الحوار الوطنى تبشر باتساع دائرة صنع القرار

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

انخفاض كبير في مصر.. سعر الذهب اليوم عالميا بالدولار السبت 20-1-2024

وزير الداخلية وأعضاء "الأعلى للشرطة" يوجهون الشكر إلى الرئيس السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاجات على مشاركة إسرائيليين فى معرض تجارى بإيطاليا

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا