لدعم أبطال مصر فى بارالمبياد باريس 2024.. وزير الرياضة يشهد مراسم توقيع عقد رعاية "المتحدة للرياضة" و"البارالمبية المصرية"

شهد اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة توقيع عقد الرعاية لابطال مصر من الرياضيين بين الشركة المتحدة للرياضة واللجنة البارالمبية المصرية.

ويشمل البروتوكول على دعم أنشطة اللجنة خلال الفترة المقبلة، من أجل دعم اللجنة البارالمبية المصرية للمشاركة فى الاحــداث الرياضية سواء المحلية أو الدولية والتى يأتي على رأسها دورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024.

ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر إلى الشريك الرئيسي للنجاح مع وزارة الشباب والرياضة الشركة المتحدة للخدمات الرياضية برئاسة محمد يحيى رئيس المتحدة للرياضة.

وأضاف صبحي: “نبارك اليوم هذا البروتوكول بين الشركة المتحدة للرياضة واللجنة البارالمبية المصرية”.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن المنظومة الرياضية المصرية تحظي بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي والعمل فى ضوء توجيهاته لتكثيف أوجه الرعاية لجميع ابطالنا الرياضيين على المستويين الأولمبي والبارالمبي.

وأثنى وزير الرياضة على الترابط الكبير الذي حدث للرياضة والاتحادات المصرية مؤخرا، مضيفًا أننا حريصون على تهيئة الأجواء أمام جميع الاتحادات واللجنة الأولمبية والبارالمبية للعمل بحرية ودون وصاية لتحقيق الانجازات التى تتناسب وحجم الدعم من القيادة السياسية وترضي جماهير الرياضة المصرية.

واضاف صبحي ان الوزارة تدعم كل رؤساء الاتحادات الرياضية المصرية والدولة المصرية تحترم وتراعي المواثيق الدولية والاتحادات الدولية.

واختتم وزير الشباب والرياضة أن المنظومة الرياضية المصرية بكل مفرداتها تعمل من أجل مصلحة الرياضة المصرية وتعلى من شأن الوطن ولا وجود لأية مصالح شخصية وفقط إعلاء شأن الرياضة المصرية على جميع المستويات والمنافسات القارية والعالمية.

وأوضح رئيس اللجنة البارالمبية المصرية الدكتور حسام الدين مصطفى أن لدينا منتج جيد يمكن دعمه وتسويقه والبروتكول اليوم والتعاون ورعاية المتحدة للجنة البارالمبية سوف يمثل نقلة كبيرة لتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات للرياضة المصرية.

حضر مراسم البروتوكول العديد من رؤساء الاتحادات البارالمبية والأولمبية والعديد من قيادات الشركة المتحدة للرياضة ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

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