السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير التعليم: التوسع فى المدارس الرسمية الدولية "IPS" والارتقاء بمستوى جودتها نظرًا للإقبال عليها

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد الدكتور رضا حجاز،  وزير التربية والتعليم، حرص الوزارة على التوسع في المدارس الرسمية الدولية "IPS" والارتقاء بمستوى جودتها نظرًا للإقبال الكبير عليها لما تقدمه من مستوى تعليمي متميز، مشيرًا إلى حرصه على متابعة سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمدرسة الرسمية الدولية بمجمع الجلاء التعليمي بطنطا، مؤكدًا أن هذه المدارس تعد نموذجًا تعليميًا متميزًا بجودة عالمية، وبمصروفات مدعمة، حيث تمنح الطالب شهادة "IG" وتتبع المنهج البريطانى، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم مدرسة رسمية دولية حققت نجاحًا كبيرًا ونظرًا للإقبال الشديد عليها سيتم افتتاح مدرسة أخرى.


جاء ذلك في إطار زيارته لمحافظة الغربية، عقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية اجتماعًا، اليوم، مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لمتابعة الاستعدادات لامتحانات العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ واستعراض الآليات المنظمة لها.


 زيارة محافظة الغربية


وفي مستهل الاجتماع، أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بزيارة محافظة الغربية، مؤكدًا حرصه على عقد لقاءات دورية في إطار سعي الوزارة المستمر لتطوير العملية التعليمية وتحسين جودتها على مستوى الجمهورية.

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، القرارات والتوجيهات التي أصدرها خلال الفترة الماضية بهدف تقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة لأبنائنا الطلاب، ولتمكين الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكافة مستوياتها والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية، والمتمثلة في  تنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة تتم من خلال تشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس هذه المراجعات، وذلك بحد أقصى (3) مقار في كل إدارة تعليمية، وقيام موجهى المواد الدراسية بالإدارات التعليمية بوضع نماذج امتحانات تدريبية تحت إشراف موجهى المواد الدراسية بالمديريات التعليمية لتدريب الطلاب عليها أثناء المراجعات، بالإضافة إلى وضع جداول منتظمة للمراجعات على مستوى المديرية.

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وزير التربية والتعليم ومحافظ الغربية يفتتحان "معرض مخرجات ونواتج التعلم لطلاب التعليم الفنى" بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية

وشدد الدكتور رضا حجازي على أهمية التعاون مع المحافظة في توفير كافة العوامل وتهيئة البيئة المناسبة والداعمة لإنجاح المراجعات النهائية، وتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب.

كما استعرض الوزير الآليات الأخرى التي اتخذتها الوزارة في هذا الإطار، ومنها مجموعات الدعم المدرسية والتي تسمح بالاستعانة بمعلمين أكفاء ومشهورين، حسب رغبة واختيار الطلاب، سواء من داخل أو خارج التربية والتعليم، فضلًا عن فترات المشاهدة والقنوات التعليمية "مدرستنا" لشرح الدروس والمناهج التعليمية وإتاحتها على قنوات اليوتيوب، وإتاحة الوزارة لمواد تعليمية وتدريبية مجانًا على موقع الوزارة الإلكتروني بها شرح معمق وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، لاستفادة الطلاب منها في التحصيل الدراسي، مؤكدًا  أهمية دور المديريات والإدارات التعليمية في مواصلة تعريف الطلاب بهذه المواد التعليمية والتدريبية التي تساهم في زيادة قدراتهم على التحصيل الدراسي والمراجعات قبل الامتحانات.

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على مدار 10 سنوات.. "التربية والتعليم" تواجه الكثافة الطلابية بمشروعات ضخمة لبناء وإحلال وتجديد المدارس

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم المدراس الرسمية الدولية مجمع الجلاء التعليمي محافظة الغربية الامتحانات

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